Стартовали съемки фильма Гильермо дель Торо о монстре Франкенштейна
Гильермо дель Торо подтвердил, что съемки фильма «Доктор Франкенштейн», который выйдет Netflix, уже начались. Об этом режиссер сообщил в социальных сетях.
В фильме снимутся такие актеры, как Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Миа Гот и Чарльз Дэнс.
Ранее дель Торо уже сотрудничал с Netflix, выпустив «Пиноккио» и «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», и теперь он снова будет работать с ними над этим своим давним проектом. Предполагается, что «Доктор Франкенштейн» выйдет в 2025 году.
Действие фильма происходит в Восточной Европе XIX века. Картина рассказывает историю доктора Преториуса, которому необходимо разыскать монстра Франкенштейна, погибшего, как считается, в огне за сорок лет до этого, чтобы продолжить эксперименты над ним.
Дель Торо ранее говорил, что мечтал снять фильм о Франкенштейне с самого детства. У режиссера также есть коллекция изображений Бориса Карлоффа, который исполнил роль Чудовища в классическом фильме 1931 года.
Гильермо дель Торо разрабатывал этот проект более десяти лет. Ближе всего к созданию фильма он подошел в 2018 году, но вскоре после этого Universal Pictures отказалась от затеи.
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