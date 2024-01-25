Стартовали съемки фильма Гильермо дель Торо о монстре Франкенштейна

Гильермо дель Торо подтвердил, что съемки фильма «Доктор Франкенштейн», который выйдет Netflix, уже начались. Об этом режиссер сообщил в социальных сетях.

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В фильме снимутся такие актеры, как Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Миа Гот и Чарльз Дэнс.

Ранее дель Торо уже сотрудничал с Netflix, выпустив «Пиноккио» и «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», и теперь он снова будет работать с ними над этим своим давним проектом. Предполагается, что «Доктор Франкенштейн» выйдет в 2025 году.

Действие фильма происходит в Восточной Европе XIX века. Картина рассказывает историю доктора Преториуса, которому необходимо разыскать монстра Франкенштейна, погибшего, как считается, в огне за сорок лет до этого, чтобы продолжить эксперименты над ним.

Дель Торо ранее говорил, что мечтал снять фильм о Франкенштейне с самого детства. У режиссера также есть коллекция изображений Бориса Карлоффа, который исполнил роль Чудовища в классическом фильме 1931 года.

Гильермо дель Торо разрабатывал этот проект более десяти лет. Ближе всего к созданию фильма он подошел в 2018 году, но вскоре после этого Universal Pictures отказалась от затеи.