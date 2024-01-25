Режиссер «Топ Ган: Мэверик» объяснил, почему в сиквеле не было Мег Райан

«Как бы мне ни хотелось поработать с ней, с точки зрения сюжета есть причина, по которой Кэрол не может быть в этом мире, как для Рустера, так и для Мэверика. Как мы узнаем позже, одно из ее пожеланий ему — сделать так, чтобы Рустер больше не летал, и если бы она все еще была рядом, я думаю, это бы усложнило ситуацию. Это был один из тех сложных выборов, которые приходится делать, рассказывая подобную историю».