Режиссер «Топ Ган: Мэверик» объяснил, почему в сиквеле не было Мег Райан
Режиссер «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински объяснил, почему в фильме не появилась Мег Райан в роли Кэрол Брэдшоу.
В киноленте Том Круз возвращается к роли высококлассного пилота Пита «Мэверика» Митчелла, чтобы подготовить команду новобранцев к выполнению опасного задания. Также в картине вновь появляется Вэл Килмер в роли Айсмэна из оригинального фильма, но в сиквеле отсутствует ряд важных персонажей.
Во время недавнего интервью на шоу Джоша Хоровица Happy Sad Confused Косински объяснил, почему было принято решение не включать Райан в состав фильма «Топ Ган: Мэверик».
По словам режиссера, отсутствие Кэрол было связано с тем, чтобы сделать все возможное для истории о Мэверике и Рустере («Задире»).
«Как бы мне ни хотелось поработать с ней, с точки зрения сюжета есть причина, по которой Кэрол не может быть в этом мире, как для Рустера, так и для Мэверика. Как мы узнаем позже, одно из ее пожеланий ему — сделать так, чтобы Рустер больше не летал, и если бы она все еще была рядом, я думаю, это бы усложнило ситуацию. Это был один из тех сложных выборов, которые приходится делать, рассказывая подобную историю».
Ранее «Рамблер» писал о том, что режиссер «Идентификации Борна» бойкотирует премьеру своего нового фильма.