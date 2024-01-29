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Вышел трейлер мультфильма «Гадкий я 4»

Illumination и Universal Pictures представили трейлер мультфильма «Гадкий я 4». В ролике показали любимых героев, включая ворчливого шпиона Грю, его жену, детей и, конечно же, миньонов. Без них не обходится ни одна часть «Гадкого я».

Вышел трейлер мультфильма «Гадкий я 4»
© Сhampionat.com

Видео доступно на YouTube-канале Illumination. Права на видео принадлежат Illumination.

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История расскажет о том, как главный герой будет вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно похож на отца.

Стив Карелл вновь озвучил главного героя, шпиона Грю. Кристен Уиг подарила голос Люси Уайлд, агенту Антизлодейской лиги и жене Грю.

Премьера состоится 3 июля.

Ранее «Рамблер» писал о том, что опубликован стильный постер боевика Monkey Man со звездой «Миллионера из трущоб».

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