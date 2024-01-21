Новые сериалы 2024: список самых ожидаемых сериалов года
В 2024 свет увидят множество новинок среди сериалов. В их числе есть такие, что зрители ждут с особым волнением. Среди них будут как экранизации классики русской литературы, так и проекты по культовым современным произведениям.
О том, какие самые ожидаемые сериалы выйдут в 2024, читайте в нашем материале.
«Экспаты»
Новый сериал 2024 расскажет о трех женщинах, переезжающих в Гонконг. Героини мечтают начать жизнь с чистого листа, но прошлое то и дело всплывает в их памяти. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман, Сарайя Блю и Брайан Ти.
В первую очередь сериал, считающийся одним из самых ожидаемых в 2024, должен заинтересовать тех, кто недавно сменил место жительства и мысленно возвращается к воспоминаниям о доме. С похожими проблемами сталкиваются и персонажи картины, осознающие, что, несмотря на переезд, прошлое их никак не оставляет.
Дата выхода: 26 января, Amazon Prime Video.
«Fallout»
Новый сериал основан на культовой видеоигре, которую сегодня принято считать классикой жанра. Сюжет картины вместил в себя элементы нескольких частей проекта. Однако в фильме, относящемуся к самым ожидаемым сериалам 2024, совершенно точно появятся герои, и возникнут ситуации из культовой третьей части игры. Новинка сериалов обещает зрителям незабываемые впечатления.
У поклонников оригинальной истории, судя по реакции пользователей соцсетей, большие надежды на новый сериал. Во-первых, один из самых ожидаемых сериалов 2024 поставили авторы культового «Мира Дикого Запада». А в числе режиссеров сам Джонатан Нолан, брат постановщика «Интерстеллара» и «Темного рыцаря».
Дата выхода: 12 апреля, Amazon Prime Video.
«Преступление и наказание»
Экранизация одноименного романа Федора Михайловича Достоевского 2024 отличается от предыдущих версий тем, что действие нового сериала развернется в современной России. Страдающий от безденежья Родион Раскольников лишает жизни старушку, работающую в микрокредитной организации. За расследование дела берется Порфирий Петрович. Новинка сериалов повторяет известный всем сюжет, но имеет ряд интересных отличий.
В главных ролях одного из самых ожидаемых сериалов 2024 сыграли Иван Янковский, Любовь Аксенова и Тихон Жизневский. Кресло режиссера занял Владимир Мирзоев, ранее поставивший сериал «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского. Новинка мира сериалов 2024 относится многими критиками к самым ожидаемым проектам сезона.
Дата выхода: предположительно 21 марта.
«Задача трех тел»
Входящий в число самых ожидаемых сериалов 2024 проект основан на одноименном романе китайского писателя Лю Цысиня. Новая картина расскажет о том, как в середине XX века ученые отправили в Космос сигнал, а ответ на него к ним пришел лишь в следующем веке. Оказывается, внеземной разум вовсе не планирует сотрудничать с людьми и имеет на них иные планы.
Новая версия истории, ставшей культовой, создана американскими авторами. Минки Спиро, одна из режиссеров проектов, ранее работала над «Аббатством Даунтон» и «Вызовите акушерку». Американская новинка «Задача трех тел» считается одним из самых ожидаемых сериалов 2024.
Дата выхода: 21 марта, Netflix.
«Режим»
Сценарий сериала «Режим» вышел из-под пера Уилла Трейси, одного из авторов культовых «Наследников». Сюжет нового сериала 2024 рассказывает о вымышленной европейской стране с авторитарным режимом правления. Во главе государства стоит суровая и властолюбивая канцлерша.
Главную роль в новом серале 2024, претендующем на звание самого интересного, исполнила Кейт Уинслет. Кроме нее, участие в проекте принял Хью Грант. Поставил сериал Стивен Фрирз, известный по таким картинам, как «Опасные связи» и «Королева». Новинка сериалов 2024 впечатляет шикарным актерским составом и актуальным для некоторых уголков мира сюжетом.
Дата выхода: весна, HBO.
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