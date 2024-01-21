Новые сериалы 2024: список самых ожидаемых сериалов года

Входящий в число самых ожидаемых сериалов 2024 проект основан на одноименном романе китайского писателя Лю Цысиня. Новая картина расскажет о том, как в середине XX века ученые отправили в Космос сигнал, а ответ на него к ним пришел лишь в следующем веке. Оказывается, внеземной разум вовсе не планирует сотрудничать с людьми и имеет на них иные планы.