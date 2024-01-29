Вышел трейлер фильма «Ненормальный»
Сценаристом картины выступает Роман Кантор, который работал над созданием « Мастера и Маргариты» , сообщает « Кинопоиск» .
По сюжету, мама восьмилетнего мальчика всеми силами старается вылечить своего ребенка от врожденного заболевания. А ее новый знакомый Юрий планирует помочь ее сыну с помощью уникальной гимнастики.
Фильм появится в прокате 28 марта.
Ранее мы рассказывали о том, что вышел трейлер сериала “Вражда: Капоте против лебедей”.
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