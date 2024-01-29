Вышел трейлер фильма «‎Ненормальный»‎

Сценаристом картины выступает Роман Кантор, который работал над созданием « Мастера и Маргариты» , сообщает « Кинопоиск» .

По сюжету, мама восьмилетнего мальчика всеми силами старается вылечить своего ребенка от врожденного заболевания. А ее новый знакомый Юрий планирует помочь ее сыну с помощью уникальной гимнастики.

Фильм появится в прокате 28 марта.