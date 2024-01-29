Олеся Железняк сделала заявление о продолжении «Моей прекрасной няни»

Когда в прошлом году публике подарили новых «Папиных дочек» и продолжение истории Букиных из сериала «Счастливы вместе», невольно возник вопрос: сможем ли мы увидеть «Мою прекрасную няню» в новых сериях, которая раньше прекрасно конкурировала с вышеупомянутыми работами?

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Для того, чтобы выяснить все наверняка, пресса решила пообщаться с участниками «Прекрасной няни» и спросила обо всем Олесю Железняк — исполнительницу роли Гали из истории про няню Вику. Ей эта тема пришлась не по вкусу и она сразу же отсекла надежды на то, что ситком продолжится.

«Продолжать «Мою прекрасную няню» невозможно, но взять эту историю за основу нового проекта — можно. Понимаете, уже нельзя собрать старый актерский состав, да и надо ли?» — цитирует актрису ресурс «СтарХит», добавив, что из этого сериала можно вполне сделать нечто новое и интересное, взяв его за основу.

Любопытно, что по этому поводу думают остальные участники сериала, ведь так часто бывает, что половина актерского состава не прочь попробовать себя в той же картине еще раз, поэтому соглашаются на авантюру и сами просят продюсеров осуществить мечту зрителей по возвращению старых персонажей на экраны ТВ.