«Очень удручает»: кинокритик Шнейдеров про ремейк «Домовенка Кузи»

Удручает, что режиссеры не могут придумать ничего своего и берут «обкатанные» сценарии, заявил в беседе с NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Таким образом он отреагировал на киноремейк «Домовенка Кузи».

© Кадр из тизера фильма «Домовёнок Кузя»

Я абсолютно индифферентно отношусь ко всем творениям Сарика Андреасяня. Некоторые совсем не люблю, к некоторым равнодушен... Очень удручает, что режиссеры не могут ничего своего придумать и берут хорошо использованные, обкатанные, старые сценарии. Работа того же Сарика «Тот еще Карлосон!» — это издевательство над оригиналом, — подчеркнул кинокритик.

При этом Шнейдеров отметил, что до выхода самого фильма сложно и бессмысленно делать какие-либо прогнозы о том, как зрители отнесутся к нему. Он напомнил об успехе фильма «Чебурашка», несмотря на то, что оригинальная история вышла в 1970-х годах.

30 января «Кинокомпания братьев Андреасян» опубликовала тизер фильма «Домовенок Кузя». Премьера кинокартины намечена на 19 декабря 2024 года.