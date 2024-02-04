Секреты съемок картины «Свой среди чужих»

Культовый советский фильм 1974 года в жанре истерн «Свой среди чужих, чужой среди своих» стала первой полнометражной работой режиссера Никиты Михалкова. Нам всем знаком сюжет картины, но мало кто знает, как проходили съемки.

© Кадр из фильма

"Рамблер" расскажет о том, какие малоизвестные факты скрывались за съемками киноленты.

- Подготовка к съемкам картины велась всего несколько недель, а сами съемки начались сразу после того, как Михалков вернулся с армии. Причем картина была вдохновлена фильмами с Клинтом Иствудом.

- Работая над музыкальным сопровождением, режиссер просто показал примеры из американских фильмов и композитор Эдуард Артемьев «сел и сыграл» главную музыкальную тему фильма. В 2014 году на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи именно на аккордах этой песни олимпийский огонь.

- Основные съемки проходили в павильонах Мосфильма, а натуру было решено снять в Чечне и в Ингушетии. Однако эпизод с ограблением поезда был снят на бракованной пленке, поэтому его пришлось переснимать. Однако в Чечне выпал снег, снимать было невозможно, поэтому переснимали эпизод в окрестностях Баку.

- Главную роль исполнял совсем непохожий на супергероя Юрий Богатырев. Многим это было непонятно, но Богатырев научился скакать на лошади и сильно похудел, стараясь соответствовать роли. Правда ударить Александра Кайдановского он так и не смог, сказав: «Я просто не могу ударить Сашу».

Тогда Никита Михалков закричал:

«Причем тут ты, причем тут Саша? Встречаются чекист и белогвардеец. Это единственное, что должно тебя интересовать!».

- При этом Богатырев совсем не был робким или трусом. Так, когда ему вместе с Константином Райкиным пришлось прыгать в горную речку он обошелся без каскадеров. В сильном течении чуть не случилась трагедия. Жертв удалось избежать только благодаря силе Богатырева, который схватил Райкина и дотащил его до берега.

«Во время съемок мы тонули по-настоящему, прямо во время дубля. На Аргуне страшное течение: 12 метров в секунду, 40 с лишним километров в час! Попадаешь до колена в воду ногой, тебя тут же сбивает, словно дали подсечку, и уносит в водоворот. А вода — ледяная! С Аму-Дарьи был вызван специалист по плотам. Когда он соорудил нечто, все принялись нас тут же хоронить — по Аргуну плоты никогда не ходили. После съемок в чеченской водичке у меня начался страшный фурункулез», — вот что рассказывал Райкин о сцене сплава Шилова с Каюмом на плоту.

- В съемках участвовали местные жители-чеченцы, которые как рассказывал Михалков были весьма "отчаянными ребятами". Они сами приходили нас съемки и спрашивали:

«Оружие вы будете давать или нам свое принести?»

- Кроме того, местные любили подраться, а некоторые ситуации были даже забавными. Вот что рассказывал Михалков об одном из эпизодов: