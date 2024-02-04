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Секреты съемок картины «Свой среди чужих»: чеченская массовка и едва не утонувший актер

Культовый советский фильм 1974 года в жанре истерн «Свой среди чужих, чужой среди своих» стала первой полнометражной работой режиссера Никиты Михалкова. Нам всем знаком сюжет картины, но мало кто знает, как проходили съемки.

Секреты съемок картины «Свой среди чужих»
© Кадр из фильма

"Рамблер" расскажет о том, какие малоизвестные факты скрывались за съемками киноленты.

- Подготовка к съемкам картины велась всего несколько недель, а сами съемки начались сразу после того, как Михалков вернулся с армии. Причем картина была вдохновлена фильмами с Клинтом Иствудом.

- Работая над музыкальным сопровождением, режиссер просто показал примеры из американских фильмов и композитор Эдуард Артемьев «сел и сыграл» главную музыкальную тему фильма. В 2014 году на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи именно на аккордах этой песни олимпийский огонь.

- Основные съемки проходили в павильонах Мосфильма, а натуру было решено снять в Чечне и в Ингушетии. Однако эпизод с ограблением поезда был снят на бракованной пленке, поэтому его пришлось переснимать. Однако в Чечне выпал снег, снимать было невозможно, поэтому переснимали эпизод в окрестностях Баку.

- Главную роль исполнял совсем непохожий на супергероя Юрий Богатырев. Многим это было непонятно, но Богатырев научился скакать на лошади и сильно похудел, стараясь соответствовать роли. Правда ударить Александра Кайдановского он так и не смог, сказав: «Я просто не могу ударить Сашу».

Тогда Никита Михалков закричал:

«Причем тут ты, причем тут Саша? Встречаются чекист и белогвардеец. Это единственное, что должно тебя интересовать!».

- При этом Богатырев совсем не был робким или трусом. Так, когда ему вместе с Константином Райкиным пришлось прыгать в горную речку он обошелся без каскадеров. В сильном течении чуть не случилась трагедия. Жертв удалось избежать только благодаря силе Богатырева, который схватил Райкина и дотащил его до берега.

«Во время съемок мы тонули по-настоящему, прямо во время дубля. На Аргуне страшное течение: 12 метров в секунду, 40 с лишним километров в час! Попадаешь до колена в воду ногой, тебя тут же сбивает, словно дали подсечку, и уносит в водоворот. А вода — ледяная! С Аму-Дарьи был вызван специалист по плотам. Когда он соорудил нечто, все принялись нас тут же хоронить — по Аргуну плоты никогда не ходили. После съемок в чеченской водичке у меня начался страшный фурункулез», — вот что рассказывал Райкин о сцене сплава Шилова с Каюмом на плоту.

- В съемках участвовали местные жители-чеченцы, которые как рассказывал Михалков были весьма "отчаянными ребятами". Они сами приходили нас съемки и спрашивали:

«Оружие вы будете давать или нам свое принести?»

Как снимали советский фильм "Полосатый рейс"

- Кроме того, местные любили подраться, а некоторые ситуации были даже забавными. Вот что рассказывал Михалков об одном из эпизодов:

«Построили мы массовку, рассчитали на первый-второй. Сказали: первые — пассажиры ограбленного поезда, вторые — разбойники. Чеченцы все из первых ушли в разбойники. Сказали: «Меня грабить? Вы что?» Для них это было оскорбительно.»

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Свой среди чужих, чужой среди своих
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