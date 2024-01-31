Как Ева Грин обольщает Венсана Касселя: стоит ли смотреть новые "Три мушкетера: Миледи"
«Три мушкетера: Миледи» — французский художественный фильм, вторая часть кинодилогии, созданной по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера».
Первая часть дилогии «Три мушкетера: Д’Артаньян» вышла на экраны весной 20223 года, а российская премьера продолжения запланирована на 8 февраля.
«Рамблер» разбирался, стоит ли смотреть ее в кино.
О чем кино и в чем его изюминка
Второй фильм «Три мушкетера» следует сразу за первым, представляя собой две половины оригинальной работы Александра Дюма, воссозданной сценаристами Матье Делапортом и Александром де Ла Пателльером, снятого Мартином Бурбулоном.
«Три мушкетера»: «Миледи» продолжает с того места, на котором закончился первый фильм, атмосфера при дворе наполнена предательскими заговорами, после неудавшегося покушения на жизнь короля. Д'Артаньян, похищенный и подвергающийся пыткам со стороны приспешника графа де Шале (Патрик Милль) с гранитным лицом, заключает временный союз с Миледи. Тем временем объявлена война, и мушкетеры направляются на фронт в порт Ла-Рошели, где за дерзким штурмом форта следует энергичная последовательность действий.
Во втором фильме Ева Грин снова играет миледи де Винтер, харизматичную злодейку-обольстительницу, работающую на кардинала Ришелье. В первом фильме она совершила довольно фатальный прыжок со скалы, но во второй части она вернулась, более двусмысленная и соблазнительная, чем когда-либо.
Наши четыре героя снова в центре внимания: Д'Артаньян (Франсуа Сивил), Атос (Венсан Кассель), Портос (Пио Мармай) и Арамис (Ромен Дюрис).
Д'Артаньян, как всегда, находится в романтическом поиске, чтобы спасти свою возлюбленную Констанс Бонасье (Лина Худри) от похищения и заключения. Также должно произойти сенсационное разоблачение относительно Атоса.
Потрясающее зрелище: все четверо мушкетеров — очень привлекательные персонажи вовлечены в эксцентричную красивую картинку.
Но именно Ева Грин затмевает тщательно продуманное зрелище, заставляя злодейство казаться лучшим выбором для красивой женщины примерно 1620-х годов. Это пикантная роль, и Грин, как восхитительно хитрая помесь Круэллы Де Виль и Маты Хари, делает ее еще более пикантной.
Эту историю рассказывали на экране множество раз, начиная с эпохи немого кино и заканчивая телевидением, и на разных языках, но эту картину определенно стоит посмотреть.
Как и в первой части, вся постановка является отличным напоминанием о том, что Франция может похвастаться огромным количеством декораций, которые в исторических фильмах выглядят особенно изысканно (почти все съемки проходили на натуре, а не в павильонах). Кроме того, фильм заставляет вспомнить, как прекрасен французский кинематограф!