Рэйф Файнс напишет и снимет драму о расизме

Двукратный номинант на премию «Оскар», британский актер и режиссер Рэйф Файнс напишет сценарий к фильму «Маяк», Файнс также выступит режиссером проекта и исполнит в нем главную роль. Об этом пишет Deadline.

© Кадр из фильма "Отель "Гранд Будапешт"

В фильме сыграют Индира Варма («Оби Ван Кеноби»), Чарльз Бабалола («Вне закона») и Элисон Оливер («Солтберн»).

Это будет первой работой Файнса в качестве сценариста, ранее он был режиссером трех фильмов — «Нуреев. Белый ворон», «Невидимая женщина» и «Кориолан».

По сюжету фильма, африканец Джошуа Ньяга приезжает в сельскую местность из Лондона, чтобы впервые провести летние выходные с семьей своей девушки Кэсс. Переселившись в детстве от жестокости гражданской войны в Уганде в бетонные джунгли Лондона, Джошуа никогда не испытывал тех привилегий, которыми пользуется семья Кэсс.

Ферма, окруженная морем и пышным природным ландшафтом, — это оазис, полный идеалистических идей и оживленных споров между отцом, мачехой и давним другом семьи Кэсс, Майклом. Но теплый прием Джошуа оказывается недолгим, когда внезапный акт жестокого расизма на местном летнем концерте нарушает покой, заставляя Джошуа и окружающих его людей столкнуться с неудобной правдой об их различиях.