$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Опубликован новый трейлер сериала «Хороший доктор»

В сети появился новый трейлер заключительного седьмого сезона драматического сериала "Хороший доктор".

В новом сезоне молодой хирург Шон Мерфи, который страдает от аутизма и синдрома Саванта, примерит на себя роль отца. Но про любимую работу он, конечно, не забудет.

Серии седьмого сезона начнут выходить на ABC и Hulu 20 февраля.

Представлены полный актерский состав и напряженный тизер сериала "Вероника"

Сериал Майка Листо, Стивена ДеПол и Ребекки Молин стартовал в 2017 году и с тех пор завоевал любовь зрителей из разных уголков мира.

Ранее "Рамблер" рассказывал о новой комедийной драме "Воображаемые друзья".

Фильмы и сериалы
Видео
Хороший доктор
Майк Листо
Стивен Депол
Шон Мерфи
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости