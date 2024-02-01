Опубликован новый трейлер сериала «Хороший доктор»
В сети появился новый трейлер заключительного седьмого сезона драматического сериала "Хороший доктор".
В новом сезоне молодой хирург Шон Мерфи, который страдает от аутизма и синдрома Саванта, примерит на себя роль отца. Но про любимую работу он, конечно, не забудет.
Серии седьмого сезона начнут выходить на ABC и Hulu 20 февраля.
Сериал Майка Листо, Стивена ДеПол и Ребекки Молин стартовал в 2017 году и с тех пор завоевал любовь зрителей из разных уголков мира.
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