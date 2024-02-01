В сети появился тизер криминального сериала под названием "Вероника", а также информация о его касте. Об этом сообщает издание Variety.

Главную роль в восьмисерийном сериале исполнит шведская актриса Александра Рапапорт, а ее экранным супругом станет Тобиас Зантельман. Компанию им составят Олле Сарри, Исак Калмрот, Арвин Кананян, Сара Родин, Вильма Лиден и Эдди Эрикссон Домингес.

По сюжету мать двоих детей и по совместительству сотрудница правоохранительных органов Вероника Грен борется с трудностями в семейной жизни и зависимостью от таблеток, о которой окружающие не догадываются.

В какой-то момент с героиней начинают происходить странные вещи: однажды перед ней предстает умерший мальчик. Вероника думает, что сошла с ума из-за злоупотребления медикаментами, но вскоре сознает, что мальчик не был иллюзией.

Премьера сериала должна состояться в марте 2024 года.