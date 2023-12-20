Ремейк фильма «Незнакомцы: Часть первая» выйдет весной 2024 года

В 2008 году мир увидел фильм ужасов «Незнакомцы» с Лив Тайлер о вторжении в дом убийц в масках. Проект имел невероятный успех. Недавно авторы ремейка сообщили о дате его премьеры. Об этом рассказал портал Bloody Disgusting.

© Кадр из фильма «Незнакомцы», 2008 год.

Картина «Незнакомцы: Часть первая» увидит свет 17 мая 2024 год, став первым фильмом в новой трилогии. Зрителей ожидает холодящий кровь сюжет и высококлассная актерская игра. Режиссерское кресло занял Ренни Харлин, ранее снявший «Взрыв из прошлого» и «Охотники за разумом».

История начинается с того, как пара переезжает в дом, где хочет зажить новой жизнью. Однако их мечты разбиваются, когда к ним в дом наведываются незнакомцы в жутких масках.