Автором сериала по «Гарри Поттеру» может выступить сценарист Франческа Гардинер
На должность сценариста грядущего сериала по мотивам романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере создатели проекта рассматривали автора фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах» Майкла Лессли и Марту Хиллер из «Последнего королевства».
Сценарист Франческа Гардинер известна над работой в сериалах «Наследники» и «Убивая Еву», сообщает Deadline.
В первом проекте женщина была продюсером-консультантом третьего и четвертого сезонов, а во втором — исполнительным сопродюсером на протяжении всех серий. Кроме этого, она участвовала в разработке сценариев девяти различных фильмов и сериалов, включая «Темные начала» Филипа Пулмана.
Напомним, в 2023 году компания Warner Bros. анонсировала сериал, каждый сезон которого будет основан на одной из семи книг о волшебном мальчике Гарри Поттере. Джоан Роулинг вошла в число исполнительных продюсеров.