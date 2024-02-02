Автором сериала по «Гарри Поттеру» может выступить сценарист Франческа Гардинер

На должность сценариста грядущего сериала по мотивам романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере создатели проекта рассматривали автора фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах» Майкла Лессли и Марту Хиллер из «Последнего королевства».

© Фото: globallookpress.com

Сценарист Франческа Гардинер известна над работой в сериалах «Наследники» и «Убивая Еву», сообщает Deadline.

В первом проекте женщина была продюсером-консультантом третьего и четвертого сезонов, а во втором — исполнительным сопродюсером на протяжении всех серий. Кроме этого, она участвовала в разработке сценариев девяти различных фильмов и сериалов, включая «Темные начала» Филипа Пулмана.