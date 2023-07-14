Что известно про новый сериал по "Гарри Поттеру"
В апреле этого года компания Warner Bros. Discovery официально подтвердила начало работы над сериалом про Гарри Поттера. Продюсером шоу выступила Джоан К. Роулинг. Проект станет "правильной интерпретацией" книг писательницы.
Что известно про сериал на данный момент? Рассказываем в материале "Рамблера".
Про что будет сериал
История будет точно такой же и основываться на книгах "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната",
"Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гарри Поттер и кубок огня", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Гарри Поттер и Дары Смерти". Только новая адаптация будет более подробной, чем фильмы, выходившие с 2002 по 2011 год.
По словам Роулинг, для нее очень важна приверженность сохранению целостности книг:
"Я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации, которая обеспечит глубину и детализацию, доступные только в длинных телесериалах".
Планируется, что каждой книге будет посвящен один сезон сериала, то есть всего выйдет семь сезонов.
Кто в нем сыграет
Актерский состав будет полностью обновлен, как минимум, потому что прежние актеры уже не подойдут для истории о юных волшебниках по возрасту. Фанаты Гарри Поттера надеются, что актеры, сыгравшие в фильмах, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие, все-таки примут участие в шоу в новом амплуа. Например, исполнят роли взрослых персонажей. Однако это маловероятно и официально нигде не подтверждается.
Дэниэл Рэдклифф уже заявил, что точно не появится в сериале.
"Я определенно ни в коем случае не стремлюсь к этому. Но я желаю им, очевидно, всей удачи в мире, - сказал актер в интервью Comic Book.
При этом Рэдклифф в восторге от идеи как зритель:
"Приятно, что целое новое поколение познакомится с историями по-новому".
Когда выйдет сериал
Сериал выйдет на обновленном стриминговом сервисе Max, бывшем HBO Max. Как пишет издание Deadline, это произойдет ориентировочно в 2025 или 2026 году. Создатели сериала планируют, что шоу будет длиться 10 лет.