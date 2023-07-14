Что известно про новый сериал по "Гарри Поттеру"

В апреле этого года компания Warner Bros. Discovery официально подтвердила начало работы над сериалом про Гарри Поттера. Продюсером шоу выступила Джоан К. Роулинг. Проект станет "правильной интерпретацией" книг писательницы.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Что известно про сериал на данный момент? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Про что будет сериал

По словам Роулинг, для нее очень важна приверженность сохранению целостности книг:

"Я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации, которая обеспечит глубину и детализацию, доступные только в длинных телесериалах".

Планируется, что каждой книге будет посвящен один сезон сериала, то есть всего выйдет семь сезонов.

Кто в нем сыграет

Актерский состав будет полностью обновлен, как минимум, потому что прежние актеры уже не подойдут для истории о юных волшебниках по возрасту. Фанаты Гарри Поттера надеются, что актеры, сыгравшие в фильмах, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие, все-таки примут участие в шоу в новом амплуа. Например, исполнят роли взрослых персонажей. Однако это маловероятно и официально нигде не подтверждается.

Дэниэл Рэдклифф уже заявил, что точно не появится в сериале.

"Я определенно ни в коем случае не стремлюсь к этому. Но я желаю им, очевидно, всей удачи в мире, - сказал актер в интервью Comic Book.

При этом Рэдклифф в восторге от идеи как зритель:

"Приятно, что целое новое поколение познакомится с историями по-новому".

Когда выйдет сериал