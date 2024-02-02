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Рестлер Крис Джерико и автор «Ходячих мертвецов» Джей Бонансинга работают над психологическим триллером

Профессиональный рестлер и рок-музыкант Крис Джерико вместе с писателем и режиссером Джеем Бонансинга работают над психологическим триллером под названием "Self Storage". Об этом сообщает издание Variety.

Крис Джерико и Джей Бонансинга снимают психологический триллер
© globallookpress.com

Известно, что в основу сюжета киноленты лег одноименный роман Бонансинга 2016 года. Главные герои, отец-героинщик и его сын, случайным образом оказываются запертыми в складском помещении. Фильм будет посвящен процессу их выживания в столь незавидных условиях.

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Главного героя, как известно на настоящий момент, сыграет Лью Темпл ("Ходячие мертвецы", "Изгнанные дьяволом").

Исполнительным продюсером фильма станет компания Jericho's Babyface Assassin Productions.

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