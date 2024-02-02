Крис Джерико и Джей Бонансинга снимают психологический триллер

Рестлер Крис Джерико и автор «Ходячих мертвецов» Джей Бонансинга работают над психологическим триллером
Профессиональный рестлер и рок-музыкант Крис Джерико вместе с писателем и режиссером Джеем Бонансинга работают над психологическим триллером под названием "Self Storage". Об этом сообщает издание Variety.
Известно, что в основу сюжета киноленты лег одноименный роман Бонансинга 2016 года. Главные герои, отец-героинщик и его сын, случайным образом оказываются запертыми в складском помещении. Фильм будет посвящен процессу их выживания в столь незавидных условиях.
Главного героя, как известно на настоящий момент, сыграет Лью Темпл ("Ходячие мертвецы", "Изгнанные дьяволом").
Исполнительным продюсером фильма станет компания Jericho's Babyface Assassin Productions.
Ранее "Рамблер" рассказывал, сорвал ли Джейк Джилленхол съемки "Острова изгоев" на самом деле.