Сорвал ли Джилленхол съемки фильма за $26 млн на самом деле

Ранее иностранные СМИ сообщали, что актер Джейк Джилленхол не оценил сценарий и сорвал съемки "Острова изгоев" бюджетом в $30 млн в 2021 году. Появились новые детали этой истории, которые передает издание Variety.

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Французский режиссер рассказал, что расстался с Джилленхолом и Ванессой Кирби (тоже потенциальной исполнительницей главной роли) из-за творческого конфликта, а не из-за непрофессионального поведения со стороны актера. Он также заявил, что не потерял 26 миллионов долларов, как об этом говорилось в ранее вышедшей статье.

Как объяснил Бидеген, все обсуждения деталей проекта происходили до момента начала производства фильма, поэтому нельзя сказать, что "Острову изгоев" был нанесен какой-либо урон со стороны исполнителей главных ролей.

"Люди не понимают, как снимаются фильмы. На тот момент мы еще не начали съемки. До ориентировочной даты их старта оставалось восемь недель".

Бидеген подтвердил часть истории (которую опубликовал Technikart) о требованиях звезд переписать обновленный сценарий, но отметил следующее:

"Когда мы вместе начали читать сценарий, то поняли, что у нас совсем разное видение фильма и всего того, что в нем должно происходить. Они хотели внести много изменений, и это нормально, когда перед съемками в сценарий вносятся правки. Но в данном случае все было иначе".

По словам режиссера, у него, Джилленхола и Кирби было свое представление о наполнении фильма и его смысле. Сам Бидеген пытался сгладить ситуацию и не раз, но потом понял, что "это не сработает, поэтому пришлось остановиться".

И все же история имеет счастливый конец: режиссер в итоге переписал сценарий на французском языке, а на главные роли пригласил актеров Жиля Леллуша и Мелани Лоран. Фильм "Остров изгоев" вышел в декабре 2023 года и заработал в прокате более 1,3 миллиона долларов.