Зрители назвали любимые цитаты из фильмов по сценариям Бородянского

3 февраля 80 лет исполняется сценаристу и режиссеру Александру Бородянскому. Его мы знаем по фильмам "Афоня", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер". Он написал сценарии более чем к 60 фильмам. Большинство из них - любимые у зрителей.

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В преддверии дня рождения кинодраматурга телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел опрос в соцсетях, какие цитаты из фильмов, созданных по сценарию Александра Бородянского, зрители помнят и любят больше всего.

В лидерах, конечно, "Афоня". Еще учась во ВГИКе, Александр Бородянский написал сценарий "Про Борщова, слесаря-сантехника ЖЭК-2", победивший на конкурсе произведений о рабочем классе. Александр Бородянский, который ранее работал маляром, во многом использовал в сюжете истории из собственной жизни. Сюжетом заинтересовался Георгий Данелия. И вышла прекрасная комедия. Цитаты из нее зрители помнят отлично.

На первом месте - восклицание Людмилы на танцплощадке: "Это энергичный танец!" На втором - фраза грузчика Федула, приятеля главного героя: "Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был!"

На третьем месте - цитаты из фильма Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок", созданного по мотивам повести Виктора Пронина "Женщина по средам": "Дед, а что они ищут? - Совесть… Совесть потеряли…"

На четвертом месте - слова чечёточника Алексея Беглова из фильма "Зимний вечер в Гаграх": "В чечётке главное - кураж. Вот чувствуешь: ты можешь бить чечётку. И всё тут! Как будто ты жить без этого не можешь! Ты понял?" Кстати, прототипом главного героя стал Алексей Быстров, учивший актеров танцевать на съемочной площадке фильма "Мы из джаза" - предыдущей картине Шахназарова.

А на пятом месте - диалог Базина и Ивана Мирошникова из фильма Карена Шахназарова "Курьер": "Основной принцип моего существования - служение гум... гум... гуманистическим идеалам человечества. - Молодец! Горжусь тобой. Бери девочек, дуй в кино". Сотрудничество Шахназарова и Бородянского началось еще в 1977 году с написания сценария к фильму "Дамы приглашают кавалеров". Вместе они создали 12 кинокартин.

Топ-5 цитат из фильмов по сценариям Александра Бородянского "Это энергичный танец"! ("Афоня") - 39%;

"Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был!" ("Афоня") - 31%

"Дед, а что они ищут? - Совесть… Совесть потеряли…" ("Ворошиловский стрелок") - 12%

"В чечётке главное - кураж. Вот чувствуешь: ты можешь бить чечётку. И всё тут! Как будто ты жить без этого не можешь! Ты понял?" ("Зимний вечер в Гаграх") - 9%

"Основной принцип моего существования - служение гум... гум... гуманистическим идеалам человечества. - Молодец! Горжусь тобой. Бери девочек, дуй в кино". ("Курьер") - 7%