Поездки на такси в Москве стали безопасней

Возрождение популярного телесериала «Острые козырьки» стало предметом активных обсуждений после встречи Киллиана Мерфи, исполнившего главную роль, со Стивеном Найтом, автором проекта, в районе Сохо в Лондоне. Интерес к возможному переходу саги о Томасе Шелби на большой экран возрос после того, как Найт, в возрасте 64 лет, объявил о завершении сценария, как сообщает портал boda.

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Заседание Мерфи и Найта, которое прошло в пабе The French House и длилось около часа, способствовало распространению слухов о разработке киноадаптации сериала, хотя детали данного проекта пока остаются неизвестными.

Мерфи, удостоенный признания за роль Роберта Оппенгеймера, пока не дал комментариев по этому поводу, однако выразил интерес к участию, если сценарий окажется достойным. Актер также подчеркнул важность приватности и сосредоточения на персонажах в своей работе.