«Годзилла: Минус один» заработал $ 100 млн и стал большим успехом для авторов фильма

На этой неделе стало известно, что изначально фильм «Годзилла: Минус один» должен был идти в мировом прокате всего неделю. Однако в итоге сборы картины превысили $ 100 млн, она стала третьей самой кассовой неанглоязычной лентой за всю историю США и получила номинацию на «Оскар-2024» в категории «Лучшие визуальные эффекты».