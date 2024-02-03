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«Годзилла: Минус один» заработал $ 100 млн и стал большим успехом для авторов фильма

На этой неделе стало известно, что изначально фильм «Годзилла: Минус один» должен был идти в мировом прокате всего неделю. Однако в итоге сборы картины превысили $ 100 млн, она стала третьей самой кассовой неанглоязычной лентой за всю историю США и получила номинацию на «Оскар-2024» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

«Годзилла: Минус один» заработал $ 100 млн и стал большим успехом для авторов фильма
© Сhampionat.com

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Для достижения планки в $ 100 млн фильму понадобилось чуть больше двух месяцев — его премьера состоялась 1 декабря прошлого года.

Лента рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, а постановщиком и сценаристом выступил режиссёр Такаси Ямадзаки.

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