Раскрыт сюжет фильма, для которого Ди Каприо перевоплотится в хиппи

Раскрыт сюжет нового фильма, в котором актер Леонардо Ди Каприо снимется у Пола Томаса Андерсона. Об этом сообщает портал World Of Reel.

Издание узнало, что Ди Каприо перевоплотится в хиппи для экранизации книги Томаса Пинчона "Вайнленд".

Сюжет "Вайнленда" разворачивается в 1984 году, после переизбрания президента США Рональда Рейгана. Главный герой Зойд Виллер - бывший хиппи, которого настигают проблемы из прошлого. Уточняется, что действие будет перенесено в настоящее время.