«Фильм получится чудесным»: Нико Паркер — об экранизации «Как приручить дракона»

«Это будет самостоятельное произведение, но мне хотелось бы думать, что в этом фильме также преобладает магия. Но мне кажется, что это новая интерпретация, и у каждого есть своя версия того или иного персонажа. Думаю, фильм получится чудесным, а если нет, то я всё равно прекрасно провожу время, снимаясь в нём. Для меня это событие останется чем-то особенным»