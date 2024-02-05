Это надо видеть: самые ожидаемые сериалы марта

История начинается в эпоху «Культурной революции» в Китае, когда власть велит молодому поколению бороться с инакомыслием и достоянием прошлых веков в китайских искусстве и науке. В этот же период ученые отправляют сигнал в космос, надеясь найти разумную жизнь. Ответ на свой запрос исследователи получают уже в XXI веке.

Картина снята по одноименному роману китайского писателя Лю Цысиня. Произведение пережило несколько экранизаций разного уровня качества. Новая увидит свет весной этого года.

«Охота»

Действие сериала разворачивается в 1865 году, спустя несколько дней после гибели Авраама Линкольна . Военный министр Эдвин Стэнтон расследует убийство 16-го президента США. Ради поимки преступника главный герой готов пойти буквально на все.

Проект основан романе Джеймса Суонсона «Охота на человека: 12 дней погони за убийцей Линкольна». Главную роль исполнил Тобайас Мензис ( «Игра престолов» , «Чужестранка»). Кресло режиссера занял Карл Франклин , работавший над сериалом о Джеффри Дамера и «Родиной».

«Джентльмены»

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История начинается с того, как наследник целого состояния узнает, что доставшиеся ему деньги связаны с наркобизнесом. Эдди Хостед принимает решение продолжить семейное дело, все глубже втягиваясь в преступный мир.

Сериал является сюжетным ответвлением от одноименного фильма Гая Ричи, который выступил сценаристом и режиссером нового шоу. Главную роль в проекте исполнил Тео Джеймс, известный по таким проектам, как «Дивергент» и «Белый лотос».

Дата выхода: март 2024 года.

Помимо перечисленных картин 2024 год богат на премьеры не менее интересных проектов. В их числе новая экранизация романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в главной роли, сериал по игре «Fallout», новый сезон «Дома дракона» и другие шоу.