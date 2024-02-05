Это надо видеть: самые ожидаемые сериалы марта
Весна подарит массу интересных проектов. В их числе комедии, исторические картины и фантастика. Однако среди них есть те, что зрители ждут с особым нетерпением.
О том, какие сериалы киноманы ждут в марте 2024 года больше всего, читайте в нашем материале.
«Режим»
Действие сериала разворачивается в вымышленной европейской стране с авторитарной формой правления. Государством правит суровая и властолюбивая канцлерша, которая ставит во главу угла влияние и возможность воздействовать на чужие умы.
Однако за стенами ее дворца тем временем происходит нечто такое, что ставит под угрозу не только жизнь женщины, но и возглавляемый ею режим.
Проект снял Стивен Фрирз, известный по таким картинам, как «Опасные связи» и «Герой». Главную роль исполнила оскароносная Кейт Уинслет.
Дата выхода: 3 марта.
«Задача трех тел»
История начинается в эпоху «Культурной революции» в Китае, когда власть велит молодому поколению бороться с инакомыслием и достоянием прошлых веков в китайских искусстве и науке. В этот же период ученые отправляют сигнал в космос, надеясь найти разумную жизнь. Ответ на свой запрос исследователи получают уже в XXI веке.
Картина снята по одноименному роману китайского писателя Лю Цысиня. Произведение пережило несколько экранизаций разного уровня качества. Новая увидит свет весной этого года.
Дата выхода: 21 марта.
«Охота»
Действие сериала разворачивается в 1865 году, спустя несколько дней после гибели Авраама Линкольна. Военный министр Эдвин Стэнтон расследует убийство 16-го президента США. Ради поимки преступника главный герой готов пойти буквально на все.
Проект основан романе Джеймса Суонсона «Охота на человека: 12 дней погони за убийцей Линкольна». Главную роль исполнил Тобайас Мензис («Игра престолов», «Чужестранка»). Кресло режиссера занял Карл Франклин, работавший над сериалом о Джеффри Дамера и «Родиной».
Дата выхода: предположительно 14 марта.
«Джентльмены»
История начинается с того, как наследник целого состояния узнает, что доставшиеся ему деньги связаны с наркобизнесом. Эдди Хостед принимает решение продолжить семейное дело, все глубже втягиваясь в преступный мир.
Сериал является сюжетным ответвлением от одноименного фильма Гая Ричи, который выступил сценаристом и режиссером нового шоу. Главную роль в проекте исполнил Тео Джеймс, известный по таким проектам, как «Дивергент» и «Белый лотос».
Дата выхода: март 2024 года.
Помимо перечисленных картин 2024 год богат на премьеры не менее интересных проектов. В их числе новая экранизация романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в главной роли, сериал по игре «Fallout», новый сезон «Дома дракона» и другие шоу.
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