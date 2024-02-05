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Это надо видеть: самые ожидаемые сериалы марта

Весна подарит массу интересных проектов. В их числе комедии, исторические картины и фантастика. Однако среди них есть те, что зрители ждут с особым нетерпением.

Это надо видеть: самые ожидаемые сериалы марта
© Кадр из фильма «Режим», 2024.

О том, какие сериалы киноманы ждут в марте 2024 года больше всего, читайте в нашем материале.

«Режим»

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Действие сериала разворачивается в вымышленной европейской стране с авторитарной формой правления. Государством правит суровая и властолюбивая канцлерша, которая ставит во главу угла влияние и возможность воздействовать на чужие умы.

Однако за стенами ее дворца тем временем происходит нечто такое, что ставит под угрозу не только жизнь женщины, но и возглавляемый ею режим.

Проект снял Стивен Фрирз, известный по таким картинам, как «Опасные связи» и «Герой». Главную роль исполнила оскароносная Кейт Уинслет.

Дата выхода: 3 марта.

«Задача трех тел»

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История начинается в эпоху «Культурной революции» в Китае, когда власть велит молодому поколению бороться с инакомыслием и достоянием прошлых веков в китайских искусстве и науке. В этот же период ученые отправляют сигнал в космос, надеясь найти разумную жизнь. Ответ на свой запрос исследователи получают уже в XXI веке.

Картина снята по одноименному роману китайского писателя Лю Цысиня. Произведение пережило несколько экранизаций разного уровня качества. Новая увидит свет весной этого года.

Дата выхода: 21 марта.

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«Охота»

Кадр из сериала «Чужестранка», 2014.

Действие сериала разворачивается в 1865 году, спустя несколько дней после гибели Авраама Линкольна. Военный министр Эдвин Стэнтон расследует убийство 16-го президента США. Ради поимки преступника главный герой готов пойти буквально на все.

Проект основан романе Джеймса Суонсона «Охота на человека: 12 дней погони за убийцей Линкольна». Главную роль исполнил Тобайас Мензис («Игра престолов», «Чужестранка»). Кресло режиссера занял Карл Франклин, работавший над сериалом о Джеффри Дамера и «Родиной».

Дата выхода: предположительно 14 марта.

«Джентльмены»

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История начинается с того, как наследник целого состояния узнает, что доставшиеся ему деньги связаны с наркобизнесом. Эдди Хостед принимает решение продолжить семейное дело, все глубже втягиваясь в преступный мир.

Сериал является сюжетным ответвлением от одноименного фильма Гая Ричи, который выступил сценаристом и режиссером нового шоу. Главную роль в проекте исполнил Тео Джеймс, известный по таким проектам, как «Дивергент» и «Белый лотос».

Дата выхода: март 2024 года.

Помимо перечисленных картин 2024 год богат на премьеры не менее интересных проектов. В их числе новая экранизация романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в главной роли, сериал по игре «Fallout», новый сезон «Дома дракона» и другие шоу.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Киллиан Мерфи подогрел слухи о работе над продолжением «Острых козырьков».

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Опасные связи
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Герой
Родина
Карл Франклин
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Тобайас Мензис
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