Началась работа над мультфильмом «Фламинго Фламенко»

Немецкая Studio 100 Media и испанская 3Doubles Producciones объединились для создания анимационной приключенческой комедии «Фламинго Фламенко». Мировой торговый агент Studio 100 Film , дочерняя компания Studio 100 Media, представит проект покупателям на Европейском кинорынке в Берлине, сообщает The Variety.

© Кадр из мультмериала "Фламинго Фламенко"

Выход фильма запланирован на четвертый квартал 2026 года.

«Фламинго Фламенко» рассказывает о путешествии Рози, молодой и энергичной фламинго, когда она переживает личную утрату и пытается заново открыть для себя радость танца. Действие происходит на фоне красивой лагуны Фуэнте-де-Пьедра в Андалусии, Испания.

В заявлении Studio 100 Film говорится, что развлекательный фильм для всей семьи «обещает очаровательную и страстную смесь приключений, комедии и трогательных моментов», добавляя, что фильм «подчеркивает важность настойчивости, самопознания и силы решимости»».

Торстен Вегенер, продюсер и директор по бизнес-операциям Studio 100 Media, заявил:

Это абсолютное удовольствие объединить усилия в этом поистине совместном предприятии, объединяющем творческую энергию Studio 100 Media и 3Doubles Producciones, чтобы представить зрителям «Фламинго Фламенко» по всему миру."

Дарио Санчес, генеральный директор 3Doubles Producciones, добавил:

«Мы очень рады возможности принять участие в этом художественном фильме, в котором часть испанской культуры и традиций представлена в великолепной приключенческой комедии, и рады работать над этим фильмом со Studio 100 Media».