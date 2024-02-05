Пять иностранных ремейков российских фильмов

Многие знают, что в нашем кинематографе много ремейков иностранных фильмов и сериалов. Однако и голливудские режиссеры любят переснимать российские и советские хиты.

© Кадр из фильма "Ирония судьбы"

Да, в Америке есть даже свои Женя Лукашин и Надя Шевелева! О том, какие отечественные фильмы получили свои зарубежные версии, — в материале «Рамблера».

Ирония судьбы, или С легким паром!

Наверное, в России мало людей, кто бы никогда не видел хотя бы одной сцены из «Иронии судьбы» — хотя бы потому, что этот фильм показывают каждый год. Российско-литовский режиссер Марюс Вайсберг вдохновился советской классикой и снял свой ремейк под названием «Ирония судьбы в Голливуде».

Американскую Надю сыграла Эмма Робертс, а Женю — Томас Манн. Фильм получил в основном негативные отзывы критиков и зрителей, многие ругали его за излишнюю слащавость и обилие штампов.

Майор

Без ремейка не обошлась и криминальная драма Юрия Быкова «Майор». Netflix превратил ее в мини-сериал «Семь секунд» с Реджиной Кинг и Дэвидом Лайонсом в главных ролях.

От оригинала остались лишь начальные сцены — полицейский случайно сбивает человека, а его коллеги пытаются использовать свое служебное положение, чтобы замять дело. Действие происходит в Джерси-Сити, а актуальность сюжету для американцев придает тот факт, что жертвой становится чернокожий подросток.

Сериал «Семь секунд» получил положительные отзывы зрителей, а Реджина Кинг завоевала «Эмми» и была номинирована на «Золотой глобус».

Flex X Cop

Премьера корейской драмы Flex X Cop состоялась 26 января 2024 года эксклюзивно на Disney+. Звезда дорам Ан Бо Хен играет в этом сериале сына из богатой корейской корпоративной семьи, который неожиданно становится детективом в отделе по борьбе с тяжкими преступлениями. Он использует свои финансовые ресурсы и уникальные навыки для раскрытия самых сложных уголовных дел в городе.

Конечно, многие российские зрители поймут, что сюжет Flex X Cop похож на популярный российский сериал «Мажор».

Старший сын

Еще одна интерпретация советской классики с американскими актерами от Марюса Вайсберга. Главный герой голливудского фильма «Старший сын» — кларнетист Макс, эмигрировавший из России еврей. Его жизнь меняется, когда угонщик автомобилей выдает себя за его давно потерянного сына.

Американская версия с Шейном Уэстом и Лили Собески — ремейк одноименного фильма Виталия Мельникова 1976 года с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым и Натальей Егоровой в главных ролях.

Садко

Фильм «Садко» Александра Птушко, основанный на известной всем былине, в 1952 году получил награду на Венецианском кинофестивале и даже вышел в прокат в США. Но известность «Садко» не помешала американцам перекроить фильм под свою аудиторию и выпустить его в прокат под названием «Волшебное путешествие Синдбада» десять лет спустя.