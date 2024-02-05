Истории создания песен из культовых фильмов и сериалов
Хорошее кино сегодня сложно представить без саундтрека. Порой песни становятся известнее самой картины, оставаясь в сердцах нескольких поколений слушателей. И это несмотря на то, что изначально ей не предвещали какого-либо успеха.
О том, как создавали композиции к культовым фильмам и сериалам, читайте в нашем материале.
Eye Of The Tiger
Композиция группы Survivor получила известность после выхода фильма «Рокки III» со Сильвестром Сталлоне. Изначально он требовал для картины другую песню, а именно Another One Bites The Dust группы Queen. Однако договориться с коллективом не удалось. В тот момент исполнителю главной роли попался новый альбом группы Survivor. Артист предложил им создать главную песню к проекту.
Музыканты просмотрели несколько минут фильма, а затем узнали про историю с Queen, от которой пришли в ужас. Однако за работу они все же взялись. Так, на свет появилась песня Eye Of The Tiger, которая по сей день считается хитом.
Toss a Coin to Your Witcher
Песня Toss a Coin to Your Witcher впервые прозвучала в первом сезоне сериала «Ведьмак». Ее авторами выступили Соня Белоусова и Джиона Остинелли. По словам второго, целью трека было подготовить зрителя к дальнейшим странствиям и подвигам Геральта.
Композицию написали за восемь месяцев до премьеры сериала «Ведьмак». Изначально произведение имело несколько версий в разных жанрах, вплоть до рэпа. Однако официальным саундтреком оказалась лишь одна из них. Она настолько пришлась по душе слушателям, что стала мемом в сети.
I Will Always Love You
Песня Уитни Хьюстон I Will Always Love You сегодня знакома миллионам людей. Однако мало кто знает, что она появилась задолго до съемок фильма. А первой ее исполнительницей была кантри-певица Долли Партон.
Первая версия I Will Always Love You вышла в 1974 году и была посвящена прощанию Долли Партон со своим продюсером, который и сделал ее звездой. Спустя более десяти лет артистка спела ее в фильме «Лучший бордель в Техасе». Но настоящий успех к композиции пришел в 1992 году, когда ее исполнила Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель». Продюсеры, кстати, не верили в успех I Will Always Love You из-за ее акапелльного начала, но именно она и принесла картине славу.
My Heart Will Go On
Песня My Heart Will Go On имела все шансы не появиться на свет. Во-первых, Джеймс Кэмерон, режиссер «Титаника», категорически не хотел никаких песен в своем проекте. А сама Селин Дион изначально невзлюбила композицию, потому как ей не понравилось, как ее исполнил автор музыки к фильму, которые предложил той спеть ее для фильма. Кроме того, артистка была занята в написании нового альбома.
Муж певицы, являющийся ее продюсером, решил, что жене все же следует исполнить эту песню. Позже композиция стала не просто заглавной темой к фильму, получившему 14 «Оскаров», но приобрела статус культовой. Ее по сей день любят и слушают меломаны разных возрастов.
«Пыяла»
Изначально композиция группы «Аигел» должна была прозвучать в сериале «Топи» с Иваном Янковским в главной роли. Однако в итоге коллектив записал сборник песен на русском языке специально для шоу, снятого по сценарию Дмитрия Глуховского. Затем «Пыяла» вышла в составе альбома музыкантов в 2020 году, а через год прозвучала на «Вечернем Урганте». Но о широкой славе пока и речи не шло.
Популярность к песне пришла в 2023 году после выхода сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». Композиция стала участницей не только российских, но и мировых чартов. На нее записали массу каверов и сделали самые разные мемы.
I’ll be There For You
Композиция I’ll be There For You группы The Rembrandts создавалась как музыкальная заставка к сериалу «Друзья». Текст и музыка были написаны авторами шоу. Исполнить песню согласился дуэт The Rembrandts, но анонимно. В среде рокеров было не принято работать на телевидении. Кстати, известные хлопки в треке появились без ведома исполнителей, но музыкантам они понравились, поэтому их решили оставить.
Когда сериал «Друзья» вышел, 40-секундная композиция стала хитом. Исполнители в свою очередь согласились рассекретить свои имена. Позже они записали полноценную песню, которая оказалась в музыкальных чартах на завидных местах. Сегодня песня I’ll be There For You считается одной из самых узнаваемых в мире.
I’m Just Ken
Песня I’m Just Ken была создана специально для фильма про белокурую куклу, хотя ее автор Марк Ронсон не надеялся, что композиция войдет в альбом. Однако режиссеру картины песня понравилась. Затем Грета Гервиг сыграла ее исполнителю роли Кена Райану Гослингу, и она, со слов артиста, тронула его.
У Райана Гослинга было всего три часа на запись вокала, но ему удалось справиться с задачей. Композиция настолько понравилась первым слушателям, что в ее создании приняли участие музыканты из Guns N' Roses и Foo Fighters. Мир услышал песню I’m Just Ken летом 2023 года. Она моментально стала хитом. Позже Райан Гослинг записал рождественскую версию песни.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Оливер Стоун извинился перед Райаном Гослингом из-за «Барби».