Истории создания песен из культовых фильмов и сериалов

Песня Уитни Хьюстон I Will Always Love You сегодня знакома миллионам людей. Однако мало кто знает, что она появилась задолго до съемок фильма. А первой ее исполнительницей была кантри-певица Долли Партон .

Первая версия I Will Always Love You вышла в 1974 году и была посвящена прощанию Долли Партон со своим продюсером, который и сделал ее звездой. Спустя более десяти лет артистка спела ее в фильме «Лучший бордель в Техасе». Но настоящий успех к композиции пришел в 1992 году, когда ее исполнила Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель». Продюсеры, кстати, не верили в успех I Will Always Love You из-за ее акапелльного начала, но именно она и принесла картине славу.