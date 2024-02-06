«Супергерои»: трагикомедия о силе любви от режиссера «Идеальных незнакомцев»
Итальянским комедиям присущи легкость, тонкий юмор, обаяние. Мелодраматическая составляющая добавляет им некую интригу, экспрессивность, она заставляет сопереживать героям, ведь они, как правило, не про что-то далекое и сказочное, а про нас самих.
Каждая пара выстаивает романтические отношения по своему уникальному сценарию: в идеальной формуле любви могут преобладать страсть или рассудок, ревность или доверие, спонтанность или надежность. Но почти всегда любовь – это компромиссы, на которые как с полной готовностью, так и с опаской идут любящие друг друга партнеры.
В 2021 году режиссер "Идеальных незнакомцев" подарил зрителям мелодраматичную комедию под названием "Супергерои", которую, вероятно, будет полезно посмотреть любому. "Рамблер" расскажет, почему стоит уделить внимание этой киноленте.
- Слоган: "Любовь – миссия выполнима"
- Продолжительность: 2 часа 1 минута
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.3
Сюжет
Импульсивную художницу Анну и профессора физики Марко сводит дождь, от которого они вынуждены прятаться в арке проходного двора. Завязывается диалог: Марко сыплет формулами и расчетами о движении капель дождя, а Анна делится своим взглядом на вроде бы обычное явление. Зрителю сразу дают понять, что молодые люди абсолютно не похожи друг на друга и оценивают жизнь по разным критериям.
В какой-то момент Марко исчезает, возвращается с только что купленным зонтом и вручает его прелестной незнакомке. Анна раскрывает аксессуар и еще не видит оставленный на нем мобильный номер. По замыслу гениального физика, позднее девушка должна заметить телефон и позвонить ему, но он упускает из вида "коэффициент намокания". Несмотря на неудачу, вскоре Марко и Анна вновь встречаются посреди улицы, и на этот раз их уже ничто не разлучит.
За два часа экранного времени главным героям предстоит пережить все фазы отношений, не раз поссориться и помириться, разочароваться друг в друге и снова влюбиться. Все происходящее между влюбленными девушка будет отражать в собственных комиксах о неких супергероях – о себе и Марко, о всех нас.
Создатели
Одно из главных преимуществ фильма заключается в команде, которая потрудилась над его производством. Режиссером "Супергероев" выступил Паоло Дженовезе ("Первый день моей жизни", "Идеальные незнакомцы", "Место встречи"). Сценарий писали он же, Роландо Равелло и Паоло Костелла.
Актеры
В супергероев перевоплотились Алессандро Борги ("Место встречи", "Любовь и страсть. Далида", "Комиссар Рекс") и Жазмин Тринка ("Лучшие из молодых", "Криминальный роман"). Их друзьями, коллегами и просто знакомыми на экране стали Виничио Маркиони, Грета Скарано, Анджелика Лео, Линда Кариди и другие актеры.