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Шарлиз Терон появится в фильме, похожем на «Начало» и «Грань будущего»

Шарлиз Терон исполнит главную роль в фантастическом фильме «Мужество», а также спродюсирует этот проект.

Шарлиз Терон появится в фильме, похожем на «Начало» и «Грань будущего»
© Кадр из фильма «Скандал», 2019

О том, что собой представляет новая картина с голливудской актрисой, сообщил портал Comingsoon.

Действие фильма «Мужество» разворачивается в далеком будущем. Из-за таяния льдов человечество оказалось на грани выживания. Остатки людского рода находятся под куполом, окруженным водой, полной смертельных опасностей.

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Эксперты считают, что картина будет близка по духу к таким проектам, как «Начало» и «Грань будущего».

Ранее «Рамблер» писал о том, звезда «Мастера и Маргариты» решила подать в суд на руководство театра.

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