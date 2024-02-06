Шарлиз Терон появится в фильме, похожем на «Начало» и «Грань будущего»

Шарлиз Терон исполнит главную роль в фантастическом фильме «Мужество», а также спродюсирует этот проект.

© Кадр из фильма «Скандал», 2019

О том, что собой представляет новая картина с голливудской актрисой, сообщил портал Comingsoon.

Действие фильма «Мужество» разворачивается в далеком будущем. Из-за таяния льдов человечество оказалось на грани выживания. Остатки людского рода находятся под куполом, окруженным водой, полной смертельных опасностей.

Эксперты считают, что картина будет близка по духу к таким проектам, как «Начало» и «Грань будущего».