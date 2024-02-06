Как тяжелое детство помогло Франсуа Трюффо стать великим режиссером

Кино спасло жизнь Франсуа Трюффо — сначала оно было способом убежать от реальности в трагичном детстве, а затем — делом всей жизни, которое превратило неудачливого юношу в опытного критика и новаторского режиссера.

© Кадр из фильма "Четыреста ударов"

В детстве Трюффо пережил сразу несколько ужасающих событий, но именно это и помогло основоположнику французской «новой волны» стать легендой кинематографа. О детстве великого режиссера — в материале «Рамблера».

Трюффо родился в Париже 6 февраля 1932 года. Его матерью была Жанин де Монферран, секретарша в газете «Иллюстрасьон». Будущий муж матери, Ролан Трюффо, принял его как приемного сына и дал ему свою фамилию. В течение нескольких лет он жил с разными нянями и бабушкой. Именно бабушка привила ему любовь к книгам и музыке. Он жил с бабушкой до самой ее смерти, когда Трюффо было восемь лет. Только после смерти бабушки он впервые стал жить с родителями.

О биологическом отце Трюффо ничего не известно, хотя в 1968 году частное детективное агентство сообщило, что их расследование привело к Ролану Леви, еврейскому дантисту из Байонны. Семья матери Трюффо оспаривала эти данные, но сам режиссер принял их.

Трюффо часто гостил у друзей и старался как можно чаще бывать вне дома. Его лучшим другом на протяжении всей юности и до самой смерти был Робер Ляшене, который послужил вдохновением для персонажа Рене Биги в фильме «Четыреста ударов» и работал ассистентом на некоторых фильмах Трюффо.

Именно кино стало для него самым большим спасением от неудовлетворительной жизни с родителями. Ему было восемь лет, когда он увидел свой первый фильм — «Потерянный рай» Абеля Ганса 1939 года. Он часто прогуливал школу и пробирался в кинотеатры, потому что у него не хватало денег на вход. После того как его исключили из нескольких школ, в возрасте четырнадцати лет он решил учиться самостоятельно. Двумя его учебными целями были просмотр трех фильмов в день и чтение трех книг в неделю.

Трюффо часто посещал «Синематеку Франсез» Анри Ланглуа, где он смотрел бесчисленное количество иностранных фильмов со всего мира. Именно здесь он познакомился с американским кино и творчеством таких режиссеров, как Джон Форд, Говард Хокс и Николас Рэй, а также с работами британского режиссера Альфреда Хичкока.

Основав в 1948 году собственный киноклуб, Трюффо познакомился с Андре Базеном, который оказал огромное влияние на его профессиональную и личную жизнь. В то время Базен был критиком и руководителем другого киносообщества. Он стал хорошим другом Трюффо и помогал ему выходить из различных финансовых и криминальных передряг в годы взросления.

В 1950 году, в возрасте 18 лет, Трюффо вступил во французскую армию, но следующие два года провел в попытках бежать. Трюффо был даже арестован за попытку дезертирства. Базен, используя свои политические связи, добился освобождения Трюффо и устроил его на работу в только что созданный им киножурнал Cahiers du cinéma. В течение следующих нескольких лет Трюффо стал критиком (а затем и редактором) в Cahiers, где приобрел дурную славу благодаря своим жестоким и неумолимым рецензиям. Его называли «могильщиком французского кино», и он был единственным французским критиком, не приглашенным на Каннский кинофестиваль в 1958 году. Он поддержал Базена в разработке одной из самых влиятельных теорий кино — теории авторского кино.

Поработав критиком, Трюффо решил снимать собственные фильмы. Он начал с короткометражнек, а после просмотра фильма Орсона Уэллса «Печать зла» Трюффо был вдохновлен на полнометражный режиссерский дебют — фильм «Четыреста ударов», который был выпущен в 1959 году и получил большое признание критиков и зрителей. Трюффо получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале — том самом, который не допустил его к участию в качестве критика всего годом ранее.

Картина рассказывает о судьбе Антуана Дуанеля, который проходит через опасные приключения в школе, несчастливую жизнь в лишенной любви семье, а затем в исправительной школе. Фильм в значительной степени автобиографичен. И Трюффо, и Дуанель были единственными детьми в браках без любви; они оба совершали мелкие преступления — воровали и прогуливали школу.