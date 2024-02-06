Вышел трейлер российской фантастической драмы «Аквариум» об идеальном мире будущего
В YouTube появился трейлер российской фантастической драмы «Аквариум» с Алексеем Филимоновым и Никитой Еленевым. Картина стала режиссерским дебютом выпускника мастерской Кирилла Серебренникова в школе-студии МХАТ Ильи Шагалова.
По сюжету главный герой, образцовый гражданин Стас, живет в новом идеальном мире, где чувства и эмоции оказались под запретом. У него абсолютно безупречная семья, примерная жена и послушный сын. В один момент Стас выпустит скрытые эмоции на свободу, но ему придется выбирать между той самой идеальной стабильностью и неизведанным опасным будущим.
В фильме также снимались:
- Дарья Урсуляк
- Марина Ворожищева
- Алексей Кравченко
- Анна Котова
- Павел Кабанов
- Любовь Толкалина
Фильм выйдет в российский прокат 29 февраля.
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