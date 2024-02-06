По сюжету главный герой, образцовый гражданин Стас, живет в новом идеальном мире, где чувства и эмоции оказались под запретом. У него абсолютно безупречная семья, примерная жена и послушный сын. В один момент Стас выпустит скрытые эмоции на свободу, но ему придется выбирать между той самой идеальной стабильностью и неизведанным опасным будущим.