Звезда «Дьявол носит Prada» заявила, что продолжение фильма никогда не планировалось

Британская актриса Эмили Блант, которая сыграла в фильме «Дьявол носит Prada», рассказала журналистам, стоит ли ждать продолжение культовой картины. Об этом пишет People.

В фильме «Дьявол носит Prada» Эмили Блант исполнила роль ассистентки главного редактора журнала «Подиум» Миранды Пристли (Мерил Стрип). Героиня Блант соперничала с главной героиней по имени Энди (Энн Хэтэуэй) за право поехать в Париж вместе с Пристли.

Звезда заявила, что «никогда» никто не пытался создать продолжение популярного фильма 2006 года.

Актриса отметила, что актеры прекрасно обходятся без сиквела. «Иногда некоторые вещи стоит ценить и бережно хранить в неизменном виде, и это нормально», — объяснила она.

«И я думаю — разве Мерил [Стрип] не сказала что-то забавное по этому поводу? Ее спросили: «Будет ли она сниматься в сиквеле?», и она ответила: «Да, если мне не нужно будет сбрасывать вес». Но я думаю, она сказала «чертов вес», — вспоминает Блант.

Блант имела в виду интервью, которое ее бывшая коллега дала в 2012 году. «Конечно, я имею в виду, что мне придется сбросить чертов вес, но я бы сделала это, да», — сказала Стрип.

Разговоры о сиквеле продолжались несколько лет. В 2021 году режиссер Дэвид Френкель сообщил, что студия «не просила» о сиквеле, но сообщил, что у создателей фильма была встреча, на которой они обсуждали эту идею.

«Мы спросили: „Что мы можем сделать, если будет продолжение?“. Может быть, это было глупо, но мы чувствовали, что нет, эта история уже рассказана».