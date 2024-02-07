Создатель «Ходячих мертвецов» намекнул на кроссовер всех спин-оффов сериала
Шоураннер «Ходячих мертвецов» Скотт Гимпл рассказал о возможном кроссовере всех спин-оффов оригинального сериала. Об этом пишет The Wrap.
«У меня есть мечта объединить все это вместе, и я уже наметил небольшие тропинки к этому. Никогда не знаешь точно, когда и как, в силу целого ряда причин… Скажу лишь, что я ищу эти пути».
Гимпл предупредил, что на пути могут возникнуть всевозможные препятствия, которые могут изменить его планы. Он указал на актеров и съемочную группу, работающих над разными проектами, которые могут быть недоступны в одно и то же время.
Комментарии Гимпла появились в преддверии выхода сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие», в котором воплощается его мечта о воссоединении Рика и Мишонн. После выхода «Выживших» вселенная «Ходячих мертвецов» включает в себя шесть спин-оффов, в том числе «Бойтесь ходячих мертвецов», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Истории о ходячих мертвецах», «Ходячие мертвецы: Мертвый город» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».
Гимпл также отметил, что у «Выживших» может быть и второй сезон.
«Я бы сказал, что все возможно. Сейчас мы сосредоточены на этой части… В итоге получилось то, что нам очень нравится».
Премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» состоится 25 февраля на AMC и AMC+.
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