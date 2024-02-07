Кино недели: Натали Портман и Джулианна Мур в неоднозначной драме «Май Декабрь»
1 февраля в России состоялась премьера драматической картины «Май декабрь» с очень ярким актерским составом. В главных ролях появились настоящие звезды киноиндустрии — Джулианна Мур и Натали Портман. "Рамблер" разбирался, почему фильм вызывает такие неоднозначные чувства у зрителей.
Новая картина Тодда Хейнса — фильм-ловушка. Он заставляет вас чувствовать одно, а затем сомневаться и ощущать совсем другую эмоцию.
Культовый кинорежиссер Альфред Хичкок говорил о том, что можно играть с публикой, как на фортепиано, нажимая на каждую клавишу, чтобы получить определенный эмоциональный отклик. Похожими методами действует и Хейнс, играя с нами, как на аккордеоне, отвлекая и привлекая внимание, чтобы взять нужные ноты.
Детали
В центре повествования оказывается скандальная история любви 36-летней Грейси (Джулианна Мур) и старшеклассника Джо (Чарльз Мелтон).
Еще в 1990-х годах, когда Грейси уже была матерью двоих детей, а Джо только закончил седьмой класс, у них случился роман. Они попали в таблоиды, и Грейси загремела в тюрьму. Правда спустя время они поженились, и до сих пор вместе, а их дети уже оканчивают среднюю школу.
Об этой истории когда-то говорила вся страна, поэтому спустя годы было решено снять о ней фильм. Роль Грейсти досталась кинозвезде Элизабет Берри (Натали Портман). Актриса решает приехать в гости к Грейси — чтобы лучше понять персонажа, которого ей предстоит сыграть.
Перед ее глазами оказывается та самая скандальная пара. Холодная, но, кажется, добрая Грейся и ее муж Джо, который в свои 36 лет кажется еще ребенком. У него застенчивая манера говорить и необычное хобби — он увлекается бабочками-монархами и разводит их дома, а затем выпускает на волю. Здесь режиссер показывает интересную метафору — Джо так и не удалось превратиться в бабочку — по сути, он все еще находится в состоянии личинки, застряв в отношениях, которые начались, когда он был ребенком.
Согласитесь, одно только описание сюжета картины заставляет нас чувствовать разные эмоции. При этом «Май Декабрь» кажется легкой и смешной картиной, одновременно заставляя зрителей ощущать себя некомфортно — идея о запретной разнице в возрасте главных героев и совращении малолетних тригерит очень многих.
Фильм одновременно гуманный и жестокий. Вот почему стилистическая трактовка Хейнсом этой темы вызывает такие разные эмоции. Иногда кажется, что режиссер сам ищет правильный тон, чтобы рассказать эту историю. Он не знает, что именно чувствовать по поводу всего этого.