Кино недели: Натали Портман и Джулианна Мур в неоднозначной драме «Май Декабрь»

1 февраля в России состоялась премьера драматической картины «Май декабрь» с очень ярким актерским составом. В главных ролях появились настоящие звезды киноиндустрии — Джулианна Мур и Натали Портман. "Рамблер" разбирался, почему фильм вызывает такие неоднозначные чувства у зрителей.

© Кадр из фильма «Май декабрь»

Новая картина Тодда Хейнса — фильм-ловушка. Он заставляет вас чувствовать одно, а затем сомневаться и ощущать совсем другую эмоцию.

Культовый кинорежиссер Альфред Хичкок говорил о том, что можно играть с публикой, как на фортепиано, нажимая на каждую клавишу, чтобы получить определенный эмоциональный отклик. Похожими методами действует и Хейнс, играя с нами, как на аккордеоне, отвлекая и привлекая внимание, чтобы взять нужные ноты.

Детали

В центре повествования оказывается скандальная история любви 36-летней Грейси (Джулианна Мур) и старшеклассника Джо (Чарльз Мелтон).

Еще в 1990-х годах, когда Грейси уже была матерью двоих детей, а Джо только закончил седьмой класс, у них случился роман. Они попали в таблоиды, и Грейси загремела в тюрьму. Правда спустя время они поженились, и до сих пор вместе, а их дети уже оканчивают среднюю школу.

Об этой истории когда-то говорила вся страна, поэтому спустя годы было решено снять о ней фильм. Роль Грейсти досталась кинозвезде Элизабет Берри (Натали Портман). Актриса решает приехать в гости к Грейси — чтобы лучше понять персонажа, которого ей предстоит сыграть.

Перед ее глазами оказывается та самая скандальная пара. Холодная, но, кажется, добрая Грейся и ее муж Джо, который в свои 36 лет кажется еще ребенком. У него застенчивая манера говорить и необычное хобби — он увлекается бабочками-монархами и разводит их дома, а затем выпускает на волю. Здесь режиссер показывает интересную метафору — Джо так и не удалось превратиться в бабочку — по сути, он все еще находится в состоянии личинки, застряв в отношениях, которые начались, когда он был ребенком.

Согласитесь, одно только описание сюжета картины заставляет нас чувствовать разные эмоции. При этом «Май Декабрь» кажется легкой и смешной картиной, одновременно заставляя зрителей ощущать себя некомфортно — идея о запретной разнице в возрасте главных героев и совращении малолетних тригерит очень многих.