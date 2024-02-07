Музыкант Ник Кейв сыграет в байопике об Эми Уайнхаус
Австралийский рок-музыкант Ник Кейв, который известен как лидер групп Nick Cave and the Bad Seeds, Grinderman, The Birthday Party и Boys Next Door, исполнит роль в биографическом фильме о жизни британской певицы Эми Уайнхаус Back to Black («Возвращаюсь к нормальной жизни»). Кроме того, он вместе с Уорреном Эллисом напишет саундтрек для киноленты.
Режиссером картины, сюжет которой расскажет о восхождении к славе Эми Уайнхаус, выступил Сэм Тейлор-Джонсон, сообщает Variety. Главную роль в фильме сыграла Мариса Абела, известная по работе в проектах BBC Two и HBO Industry.
«Ник и Уоррен — единственные музыканты, способные написать музыку для моего фильма. На протяжении многих лет, я слушал все что они выпускали, и мечтал о совместной работе. Их чувствительность, а также понимание истории Эми Уайнхаус помогли нам создать очень глубокий и трогательный саундтрек для киноленты» — прокомментировал Сэм Тейлор-Джонсон.
Ник Кейв и Уоррен Эллис сотрудничают с начала 2000-х годов. Музыканты были участниками группы Grinderman, а также писали заглавные песни ко многим голливудским картинам, среди которых байопик о Мэрилин Монро «Блондинка».
Напомним, недавно в сети появился трейлер биографической драмы о британской певице Эми Уайнхаус Back to Black («Возвращаюсь к нормальной жизни»), где, помимо Марисы Абелы, в актерском составе числятся: Джек О’Коннелл, Лесли Мэнвилл, Эдди Марсан, Ансу Кабиа и Бронсон Уэбб.
Премьера фильма в мировом прокате состоится 17 апреля.