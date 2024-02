Музыкант Ник Кейв сыграет в байопике об Эми Уайнхаус

Австралийский рок-музыкант Ник Кейв, который известен как лидер групп Nick Cave and the Bad Seeds, Grinderman, The Birthday Party и Boys Next Door, исполнит роль в биографическом фильме о жизни британской певицы Эми Уайнхаус Back to Black («Возвращаюсь к нормальной жизни»). Кроме того, он вместе с Уорреном Эллисом напишет саундтрек для киноленты.