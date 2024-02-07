Музыкант Ник Кейв сыграет в байопике об Эми Уайнхаус

«Ник и Уоррен — единственные музыканты, способные написать музыку для моего фильма. На протяжении многих лет, я слушал все что они выпускали, и мечтал о совместной работе. Их чувствительность, а также понимание истории Эми Уайнхаус помогли нам создать очень глубокий и трогательный саундтрек для киноленты» — прокомментировал Сэм Тейлор-Джонсон.