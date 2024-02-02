Появился трейлер байопика про Эми Уайнхаус «Возвращаюсь к нормальной жизни»
В сети появился трейлер биографической драмы о британской певице Эми Уайнхаус "Возвращаюсь к нормальной жизни".
Главную роль в фильме исполнила Мариса Абела ("Шпион, которого не было", "Индустрия"). В касте также числятся Джек О’Коннелл, Лесли Мэнвилл, Эдди Марсан, Ансу Кабиа, Бронсон Уэбб и др.
Режиссером фильма является Сэм Тейлор-Джонсон, работавшая над производством таких проектов, как "Стать Джоном Ленноном", "Цыганка", "50 оттенков серого". За сценарий отвечал Мэтт Гринхал.
Премьера киноленты запланирована на май 2024 года.
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