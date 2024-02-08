Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» продлили на второй сезон

По данным издания Deadline, сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» продлён на второй сезон. Когда начнутся его съёмки, не сообщается. Глава Disney Боб Айгер сообщил, что первый сезон набрал более 110 млн часов просмотров как на Disney +, так и на Hulu.

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Ранее стало известно, что первый эпизод сериала набрал больше 26 млн просмотров. Сериал показывает отличные результаты по просмотрам и отзывам аудитории и большинства критиков.

Сюжет нового сериала основан на романах писателя Рика Риордана. Он рассказывает о 12-летнем полубоге по имени Перси Джексон, приключения которого начинаются с обвинения греческим богом Зевсом в краже молнии с Олимпа.