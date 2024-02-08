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«Зверополис», «История игрушек» и «Холодное сердце»: когда выйдут продолжения культовых мультфильмов

Стали известны даты выхода на экраны сразу нескольких культовых мультфильмов. Об этом объявили на собрании инвесторов Disney.

Речь идет о таких картинах, как «Зверополис 2», «Холодное сердце 3» и «История игрушек 5».

Запланированные даты выхода на экраны:

  • «Зверополис 2» – 26 ноября 2025 года,
  • «Холодное сердце 3» – 2026 год,
  • «История игрушек 5» – 2026 год.

Началась работа над мультфильмом «Фламинго Фламенко»

Еще в феврале 2023 года генеральный директор кинокомпании Disney Боб Айгер объявил о намерениях продолжать работу над успешными франшизами в связи с тем, что за годы пандемии студией не было выпущено ни одного мультипликационного фильма такого масштаба, как уже полюбившиеся зрителю «Зверополис», «Холодное сердце» (Disney) и «История игрушек» (Pixar).

Ранее "Рамблер" рассказывал, что стала известна дата выхода загадочного фильма ужасов с Хантер Шефер.

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