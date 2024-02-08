Еще в феврале 2023 года генеральный директор кинокомпании Disney Боб Айгер объявил о намерениях продолжать работу над успешными франшизами в связи с тем, что за годы пандемии студией не было выпущено ни одного мультипликационного фильма такого масштаба, как уже полюбившиеся зрителю «Зверополис», «Холодное сердце» (Disney) и «История игрушек» (Pixar).