Известна дата выхода загадочного фильма ужасов со звездой «Эйфории»

О фильме пока мало что известно, но уже понятно, что по сюжету во время поездки в немецкие Альпы со своим отцом и мачехой Гретхен обнаруживает, что курортный город, где они остановились, скрывает зловещие тайны. Затем ее преследуют странные звуки и пугающие видения преследующей ее женщины.