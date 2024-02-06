Известна дата выхода загадочного фильма ужасов со звездой «Эйфории» Хантер Шефер
Долгожданная картина-хоррор «Кукушка» Хантера Шафера появится в кинотеатрах 3 мая 2024 года.
О фильме пока мало что известно, но уже понятно, что по сюжету во время поездки в немецкие Альпы со своим отцом и мачехой Гретхен обнаруживает, что курортный город, где они остановились, скрывает зловещие тайны. Затем ее преследуют странные звуки и пугающие видения преследующей ее женщины.
Звезды «Кукушки» Хантер Шефер («Эйфория») , Дэн Стивенс («Гость»), Джессика Хенвик («Любовь и монстры»), Мартон Чокас («Фрилансер»), Астрид Берже-Фрисби («Пираты Карибского моря: на странных берегах») и другие.
Исполнительными продюсерами фильма выступят Том Куинн из студии Neon, Джефф Дойчман, Эмили Томас и Райан Фриша. Продюсеры — Маркус Хальбершмидт, Джош Розенбаум, Мария Цигка, Кен Као, Тор Брэдвелл и Бен Риммер.
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