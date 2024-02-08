Фильм-катастрофа «Падение империи» выйдет в России на день раньше, чем в США

Фильм-катастрофа "Падение империи" (оригинальное название - Civil War) студии А24 выйдет в российский прокат 11 апреля - на один день раньше, чем в США. Дата появления картины в российских кинотеатрах стала известна в четверг, 8 февраля.

Согласно синопсису, в Америке случается раскол. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь....