Фильм-катастрофа «Падение империи» выйдет в России на день раньше, чем в США
Фильм-катастрофа "Падение империи" (оригинальное название - Civil War) студии А24 выйдет в российский прокат 11 апреля - на один день раньше, чем в США. Дата появления картины в российских кинотеатрах стала известна в четверг, 8 февраля.
«Зверополис», «История игрушек» и «Холодное сердце»: когда выйдут продолжения культовых мультфильмов
Согласно синопсису, в Америке случается раскол. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь....
Режиссер и автор сценария - Алекс Гарленд - номинант на премию "Оскар",на счету которого такие работы, как фильмы "Из машины","28 дней спустя","Пляж",сериал "Программисты". В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Стивен Хендерсон, Кейли Спейни, Джоджо Т. Гиббс, Джесси Племонс.