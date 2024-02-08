Стивен Спилберг стал первым человеком, которому Кристофер Нолан показал «Оппенгеймера»

«Когда я впервые получил плёнку с фильмом, я показал его Стивену Спилбергу. Я сидел позади него и наблюдал, как он смотрит фильм. Это был необыкновенный опыт. По идее я так не должен был быть, но можно ли пропустить такое, когда фильм смотрит великий мастер. Это было своего рода неотразимо»