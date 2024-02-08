Россияне назвали Гарри Поттера, Терминатора и Чебурашку самыми любимыми киногероями

Гарри Поттер, герой франшизы писательницы Джоан Роулинг, по результатам опроса стал самым популярным киногероем среди молодых россиян. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одного из онлайн-кинотеатров.

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Всего в опросе приняли участие 1 000 респондентов. Поттер стал самым популярным среди россиян от 18 до 30 лет, а на втором и третьем месте расположились Человек-паук и Шерлок Холмс.

Опрошенные жители в возрасте от 31 до 45 лет отметили Терминатора, Доктора Хауса и Железного человека соответственно. А в возрастной группе старше 45 лет самым популярным оказался Чебурашка. За ним следуют Штирлиц и Шурик из комедий Леонида Гайдая, уточнили в пресс-службе.

Согласно данным опроса, респонденты мужского пола чаще обращали внимание на смелость, искренность, доброту, героизм и обаяние киногероев, а женщины – на дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремленность и верность. При этом практически все опрошенные россияне признались в привычке пересматривать кинофильмы и сериалы с любимыми персонажами.

Также более 50% участников опроса заявили о том, что любят пересматривать такие фильмы в канун праздников. Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил обязать актеров, присутствующих на детских праздниках, использовать костюмы персонажей только из отечественных мультфильмов. Он напомнил, что ранее на них выступали персонажи "далекие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих РФ" вроде Человека-паука или Бэтмена.

Однако это, по его мнению, является пропагандой ценностей враждебного России государства. До этого в столичном ЗАГС рассказывали, что в 2021 году в Москве в честь Гарри Поттера были названы 12 новорожденных мальчиков. Таким образом он стал вторым по популярности после персонажа мультфильма "Лука".