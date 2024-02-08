Появились первые детали нового фильма с Майклом Б. Джорданом в главной роли

В конце января СМИ сообщили о том, что Райан Куглер работает над новым секретным фильмом с Майклом Б. Джорданом в главной роли. Тогда никаких деталей, кроме того, что лента будет про вампиров, не появилось.

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Издание The Hollywood Reporter поделилось порцией свежих подробностей картины. Как оказалось, права на показ ленты выкупила Warner Bros. Это будет исторический триллер, а сюжет посвятят вампирам и другой нежити.

Также THR сообщило, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если найдёт успех у зрителей.