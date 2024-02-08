$91.15+0.4798.09+0.65
Войти в почту

Появились первые детали нового фильма Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли

В конце января СМИ сообщили о том, что Райан Куглер работает над новым секретным фильмом с Майклом Б. Джорданом в главной роли. Тогда никаких деталей, кроме того, что лента будет про вампиров, не появилось.

Появились первые детали нового фильма с Майклом Б. Джорданом в главной роли
© Championat.com

Издание The Hollywood Reporter поделилось порцией свежих подробностей картины. Как оказалось, права на показ ленты выкупила Warner Bros. Это будет исторический триллер, а сюжет посвятят вампирам и другой нежити.

Стивен Спилберг стал первым человеком, которому Кристофер Нолан показал «Оппенгеймера»

Также THR сообщило, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если найдёт успех у зрителей.

Съёмочный процесс ленты планируют начать в апреле этого года в Новом Орлеане. Сколько они займут, неизвестно. Неизвестна пока что и дата выхода фильма.

Фильмы и сериалы
Райан Куглер
Стивен Спилберг
Кристофер Нолан
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости