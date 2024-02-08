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Завершены съемки фильма "Наступит лето"

Стало известно, что съемки фильма «Наступит лето» завершены, об этом сообщил "Кинопоиск".

Завершены съемки фильма "Наступит лето"
© Кадр из фильма

Эта картина стала дебютным полнометражным фильмом для режиссера Кирилла Султанова. В главных ролях снялись актеры Микита Воронов и Марк Эйдельштейн.

В сюжете рассказывается история преступившего закон мальчика Никиты из детского дома, сбежавшего от правосудия в Москву. В мегаполисе судьба сводит его с богатым, но очень одиноким парнем-сиротой Дэном, который готов помочь гостю столицы начать жить свою лучшую жизнь, а в обмен он требует лишь дружбу. Никита соглашается, не осознавая, чего ему это все будет стоить.

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