Завершены съемки фильма "Наступит лето"

В сюжете рассказывается история преступившего закон мальчика Никиты из детского дома, сбежавшего от правосудия в Москву. В мегаполисе судьба сводит его с богатым, но очень одиноким парнем-сиротой Дэном, который готов помочь гостю столицы начать жить свою лучшую жизнь, а в обмен он требует лишь дружбу. Никита соглашается, не осознавая, чего ему это все будет стоить.