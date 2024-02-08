Опубликован трейлер мини-сериала «Суперсекс» (18+)

Анонсированный Netflix еще осенью позапрошлого года мини-сериал "Суперсекс" получил официальный трейлер. Он опубликован на платформе YouTube.

В основу сюжета сериала легла история итальянского порноактера Рокко Сиффреди. Будучи актером и продюсером, он получил известность благодаря своим ролям в фильмах для взрослых.

В семи эпизодах проекта рассказывается история Рокко – взаимоотношения в его семье, переломные моменты его взросления и становление его сексуальности.

Съемки прошли в Риме. Ожидается, что сразу все эпизоды выйдут на Netflix 6 марта, а премьера мини-сериала состоится на спецпоказе в рамках Берлинского кинофестиваля.