«Слово пацана» сделало Wink популярнее «Иви»

«Кинопоиск» остается самым популярным онлайн-кинотеатром в России, при этом Wink обошел «Иви» после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщили НСН в международной исследовательской компании GfK.

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Согласно данным за четвертый квартал 2023 года, на «Кинопоиск» подписаны (включая бесплатную подписку) 20,7% пользователей онлайн-кинотеатров, в третьем квартале эта цифра составляла 20,0%.

«Wink вышел на второе место по общему количеству подписчиков, опередив "Иви". Доля подписчиков сервиса Ростелекома выросла с 8,9% в третьем квартале 2023 года до 9,7% в четвёртом квартале, доля "Иви" - с 9,1 до 9,5%, Вероятная причина заметного роста Wink — показы на сервисе в ноябре–декабре популярного сериала "Слово Пацана. Кровь на асфальте". Этот сериал показывали и на сервисе Start, доля подписчиков которого также выросла — с 1,8 до 2,4%», - отметил собеседник НСН.

На четвёртое место по количеству подписчиков вышел KION (увеличил долю с 5,8 до 7,9% подписчиков), «подвинувший» на пятое место Okko (6,6%). Вслед за ними идут Premier (3,5%) и Start (2,4%).

По количеству пользователей с платной подпиской также лидирует «Кинопоиск» (15,6%), далее расположились Wink (7,1%), «Иви» (5,8%), KION (4,9%) и Okko (3,7%).

В целом количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров растёт третий квартал подряд. В октябре–декабре 2023 года подписками (в том числе, бесплатными и пробными) пользовались 47% жителей российских городов. В третьем квартале 2023 года эта цифра составляла 45%, во втором - 44%. Количество пользователей онлайн-кинотеатров, имеющих платную подписку, за год выросло с 31 до 33%, отмечают в GfK.