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Боевик «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом выйдет в России 16 мая

Как стало известно из базы данных «Бюллетеня кинопрокатчика», в России выйдет фильм Boy Kills World со звездой «Оно» Биллом Скарсгардом.

Боевик «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом выйдет в России 16 мая
© Сhampionat.com

Премьера картины с локализованным названием «Пацан против всех» состоится 16 мая — спустя три недели после выхода в кинотеатрах по всему миру.

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Картина расскажет о слабослышащем парне, чья семья была убита главой коррумпированной постапокалиптической династии. После смерти родных главный герой сбегает в джунгли и обучается боевым искусствам у таинственного шамана, после чего попадает в группу сопротивления, активно настроенную против властной династии.

Впервые фильм показали на кинофестивале в Торонто в сентябре 2023 года. После этого критики выпустили первые оценки ленты: 71% журналистом рекомендуют её к просмотру.

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