Тюменцы первыми увидят новый сериал от продюсеров «Слово пацана»
Первые эпизоды нового сериала «ГДР» покажут в Тюмени 15 февраля. Как рассказали URA.RU в пресс-службе видеосервиса Wink, продюсером нового проекта выступил Алексей Земский, работавший над сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Тюменцы одними из первых в стране узнают, как начинается новый российский сериал „ГДР“ видеосервиса Wink. Бесплатный предпремьерный показ первый двух серий шпионской ретро-драмы пройдет 15 февраля в 19.00 в кинотеатре „Азбука кино“. Продюсер Алексей Земский принимал участие в проектах „Слово пацана. Кровь на асфальте“, „За час до рассвета“, „Доктор Лиза“ и других», — рассказали URA.RU в пресс-службе видеосервиса.
В сериале рассказывается история советского разведчика. Главную роль исполнил актер Александр Горбатов, известный по роли в сериале «Коса».