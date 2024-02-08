Тюменцы первыми увидят новый сериал от продюсеров «Слово пацана»

«Тюменцы одними из первых в стране узнают, как начинается новый российский сериал „ГДР“ видеосервиса Wink. Бесплатный предпремьерный показ первый двух серий шпионской ретро-драмы пройдет 15 февраля в 19.00 в кинотеатре „Азбука кино“. Продюсер Алексей Земский принимал участие в проектах „Слово пацана. Кровь на асфальте“, „За час до рассвета“, „Доктор Лиза“ и других», — рассказали URA.RU в пресс-службе видеосервиса.