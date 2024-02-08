Режиссер Бортко прокомментировал «стандарты инклюзивности» Disney: скоро кончится

«Вырождается не кинематограф, он просто проявляет то, что существует в обществе. Это всё находит отражение в кино и везде где только можно. Тут удивляться не приходится, это выражение основной тенденции, которая происходит сейчас в Соединённых Штатах. К кино это не имеет отношения, просто люди делают хуже специально, потому что с самого начала произведение, которое пишется, снимается, автор предполагает определённый стиль и участников, кто там будет. Если принц Зигфрид вдруг появляется чёрный, то это резко меняет ситуацию. Глупостями занимаются. Я думаю, что это будет ненадолго и скоро кончится»