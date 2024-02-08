Режиссер Бортко прокомментировал «стандарты инклюзивности» Disney: скоро кончится
Накануне Илон Маск со ссылкой на анонимный источник опубликовал перечень требований медиакомпании, согласно которому среди продюсеров, сценаристов и других работников киностудии должно быть не менее 50% «недопредставленных групп».
Речь идёт, в том числе, о темнокожих и представителях признанного экстремистским и запрещённого в РФ движения ЛГБТ. Кроме того, более половины экранного времени должно быть отдано тем, кто относится к этим группам, такой же должна быть доля подобных главных героев и актёров, которые их играют.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» режиссёр Владимир Бортко назвал подобные требования «глупостями» и отметил, что эта тенденция не имеет отношения к киноиндустрии.
«Вырождается не кинематограф, он просто проявляет то, что существует в обществе. Это всё находит отражение в кино и везде где только можно. Тут удивляться не приходится, это выражение основной тенденции, которая происходит сейчас в Соединённых Штатах. К кино это не имеет отношения, просто люди делают хуже специально, потому что с самого начала произведение, которое пишется, снимается, автор предполагает определённый стиль и участников, кто там будет. Если принц Зигфрид вдруг появляется чёрный, то это резко меняет ситуацию. Глупостями занимаются. Я думаю, что это будет ненадолго и скоро кончится»
Сам Илон Маск назвал эти стандарты «узаконенным расизмом и сексизмом». Он также предложил юридическую помощь всем, кто подвергся дискриминации со стороны Disney.