После выхода «Мастера и Маргариты» снявшую фильм студию оставят без госдотаций

Государственное финансирование проектов кинокомпании «Марс Медиа» будет сокращено. Именно она сняла вышедший недавно в прокат фильм «Мастер и Маргарита», пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника издания, совет Фонда кино лишил студию звания лидера отечественного кинопроизводства. Данный статус дает право на безвозвратное получение субсидий из госбюджета.

Фонд кино ранее профинансировал экранизацию романа Булгакова в пределах 600 млн рублей. Всего на реализацию проекта было израсходовано 1,2 млрд рублей.

Кстати, фильм уже почти отбил в прокате вложенные средства, однако вызвал критику со стороны многих деятелей кинематографа. Одной из причин этого послужила позиция режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, открыто поддержавшего Украину после начала СВО.