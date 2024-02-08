Недооцененные фильмы минувшего года, которые стоит посмотреть

В 2023 году вышло множество фильмов и сериалов, которые обсуждали все любители хорошего кино. Однако некоторые премьеры не получили широкого внимания общественности, причем совсем незаслуженно.

© Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1"

«Рамблер» рассказывает о фильмах минувшего года, на которые стоит обратить внимание.

«Недостатки»

Рэндалл Парк впервые пробует себя в качестве режиссера в фильме «Недостатки», основанном на одноименном графическом романе, дебютировавшем на кинофестивале Трайбека в прошлом году.

Бен (Джастин Х. Мин) — начинающий режиссер, живущий в Беркли, штат Калифорния, со своей девушкой Мико (Элли Маки). Когда Бен находится не на работе в артхаусном кинотеатре, он проводит много времени, витая в облаках или обедая в закусочных со своей лучшей подругой Алисой (Шерри Кола). Но когда Мико переезжает в Нью-Йорк на стажировку, Бен впервые за долгое время остается один и наконец начинает по-настоящему задумываться о том, чего он хочет в жизни.

Кадр из фильма "Недостатки"

«Дурные деньги»

Безумная история о том, как уличные ставки перевернули жизнь на Уолл-стрит, выходит на киноэкран в качестве истории фильма «Дурные деньги».

Кит Гилл (Пол Дано) — обычный парень, который начинает вкладывать все свои сбережения в акции GameStop и публиковать об этом посты в Интернете. В результате он постепенно набирает ярых последователей из дневных трейдеров и инвесторов-любителей, которые становятся одержимыми идеей социального инвестирования. Когда любители начинают обогащаться на раздутых акциях GameStop, миллиардеры, держащие в руках ниточки системы, начинают сопротивляться.

Кадр из фильма "Дурные деньги"

«Кухня»

«Кухня» происходит в антиутопическом Лондоне, в котором разрыв между богатыми и бедными увеличился до крайности. Социального жилья больше нет, за исключением The Kitchen, сообщества, которое изо всех сил боролось за то, чтобы остаться в своих домах. Одинокий Изи (Дэниел Калуя) ищет выход из трудного положения и находит его в 12-летнем Бенджи (Кибве Таварес), мальчике, потерявшем мать и ищущем свою семью.

Кадр из фильма "Кухня"

«Отличное фото, прекрасная жизнь»

Фотожурналист Аманда Мастард становится героем этого документального фильма HBO Original, рассказывая о десятилетиях сексуального насилия, совершенного ее дедушкой. Копаясь в жизни тирана по отношению к его семье и обществу, Мастард глубоко углубляется в травмы, передаваемые из поколения в поколение, и семейные тайны своей семьи.

Кадр из фильма "Отличное фото, прекрасная жизнь"

«Проклятие монахини II»

Действие второго сезона сериала Warner Bros «Проклятие монахини» происходит во Франции в 1956 году после убийства священника. Сверхъестественное зло распространяется по церкви, и сестра Ирен (Таисса Фармига) отправляется его расследовать. Вскоре ее расследование снова приводит ее лицом к лицу с Валак, демонической монахиней.

Кадр из фильма «Проклятие монахини II»

«Телохранитель во фрилансе»

Джон Сина играет бывшего спецназовца в комедийном боевик. Когда Мейсон Петтис (Сина) неохотно берется за частную охранную работу для журналистки Клэр Веллингтон (Элисон Бри) по заданию взять интервью у диктатора Венегаса (Хуан Пабло Раба), начинается ад, как только Клэр получает сенсацию всей жизни. Внезапно оказавшись в джунглях во время военного переворота, Мейсон и Клэр сталкиваются с убийцами и каждому из них предстоит задача – выжить.

Кадр из фильма «Телохранитель во фрилансе»

«Невидимая красота»

«Невидимая красота» — документальные мемуары пионера моды Бетанн Хардисон, одной из первых чернокожих моделей и агентов в индустрии. Яростная предпринимательница Хардисон на протяжении всей своей карьеры расширяла границы модной культуры, несмотря на предрассудки и столь же разрушительную одержимость подражанием черной моде.

Кадр из фильма "Невидимая красота"

«Выжившие. Бетонная утопия»

«Выжившие. Бетонная утопия» – один из самых захватывающих документальных фильмов 2023 года, рассказывается о путешествиях нескольких семей, пытающихся бежать из Северной Кореи, одного из самых репрессивных мест на Земле. В центре внимания фильма пастор, пытающийся воссоединить мать с ребенком, которого она была вынуждена оставить, и семья из пяти человек, отправляющаяся в коварное путешествие в китайские горы, чтобы оставить позади родину, которую они когда-то считали раем.

Кадр из фильма "Выжившие. Бетонная утопия"

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»

Под руководством Кристофера МакКуорри «Миссия невыполнима» стала одной из лучших франшиз, существующих сегодня. Невероятно, но Том Круз на данный момент играл агента МВФ Итана Ханта на протяжении четырех разных десятилетий, и он до сих пор выполняет собственные трюки, которые становятся все более безумными.

В «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» Ханту и его команде МВФ поручено выследить новое ужасающее оружие, которое угрожает всему человечеству. Пока они соревнуются со временем и таинственным всемогущим врагом, смертоносные силы прошлого преследуют Итана по пятам, заставляя его идти на самые серьезные жертвы, которые ему когда-либо приходилось приносить.